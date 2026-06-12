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autópálya

Még mindig nincs vége a baleseteknek: három autó karambolozott az M3-ason Gödöllőnél

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Péntek délután egy újabb forgalmas útszakaszon bénította meg a közlekedést egy hirtelen bekövetkező karambol, amely azonnali hatósági beavatkozást igényelt. A helyszínre érkező mentőegységek és tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg a műszaki mentést, miközben a szerencsétlenül járt járművek mögött pillanatok alatt hatalmas dugó alakult ki, így a baleset miatt az arra közlekedőknek hosszas várakozásra kellett felkészülniük.
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autópályagödöllőm3 - asbalesetautó

A katasztrófavédelem és az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint három személyautó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gödöllő térségében. A harmincegyedik és a harminckettedik kilométerszelvény között történt baleset helyszínére a gödöllői hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották, a forgalomkorlátozások miatt pedig gyorsan öt kilométeresre duzzadt a torlódás – írta a Nool.hu.

baleset
Három autó balesetezett az M3-ason
Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Öt kilométeres dugót okozott a gödöllői baleset

A karambolban érintett három járműben összesen heten utaztak: az elsődleges adatok alapján az egyik autóban csupán a sofőr ült, a másodikban ketten, míg a harmadik gépkocsiban négyen tartózkodtak az ütközés pillanatában. A helyszínre érkező gödöllői hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték az egyik legsúlyosabban sérült jármű áramtalanítását, miközben a mentőszolgálat szakemberei megvizsgálták az utasok állapotát.

A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt az autópálya érintett szakaszán a belső sávot és a leállósávot is le kellett zárni a forgalom elől.

 Az arra közlekedők így kizárólag a külső sávot használhatták, ami miatt a főváros irányába tartó forgalom szinte teljesen ellehetetlenült. A hatóságok fokozott óvatosságra intik az autósokat, és alternatív útvonalak választását javasolják a Gödöllő környékén utazóknak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy ember életét vesztette abban a tragikus délutáni balesetben, amely során egy személyautó lesodródott a vidéki útszakaszról.

 

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