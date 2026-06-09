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baleset

Mindent letartolt a furgon az M7-esen, amit csak lehetett – videó

38 perce
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Elképesztő videót hozott nyilvánosságra az MKIF Zrt. Az M7-esen brutális baleset történt nemrég, amelyben egy kisteherautó tarolt le mindent.
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Kemény videót tett közzé egy balesetről nemrég az MKIF Zrt. a Facebook-oldalán: a felvételen egy kisteherautó az M7-esen száguld a leállósávban, majd fellökte a forgalomterelőket és egy kamionnak, illetve több járműnek csapódott.

Brutális baleset az M7-esen, egy embert a mentő vitt el
Brutális baleset az M7-esen, egy embert a mentő vitt el
Fotó: Shutterstock

Videón a baleset

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a mentősök egy embert kórházba szállítottak a helyszínről. A Bors által megszólaltatott Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő szerint szándékosan hajtott végre veszélyes manővereket a sofőr: mivel lassan haladt a forgalom, a leállósávot használta, hogy előrébb jusson. Ha valamelyik autósnak műszaki problémája lett volna és megpróbál félreállni, akkor biztosan belerohan a kisteherautó. 

Nagy pénzbírságra számíthat a szabálytalankodó sofőr

– zárta a beszélgetést a szakértő.

Kedden egy egészen szokatlan balesetről is beszámoltunk: élve égett el az a dömsödi horgász, aki egy magasfeszültségű vezeték alatt hódolt a hobbijának.

 

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