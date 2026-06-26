Rohantak a mentők, tűzoltók: súlyos baleset történt az M5-ösön

Súlyos baleset történt, miután lesodródott az útról egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 27-es és 28-as kilométerszelvény között. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek a járműből, majd átadták őt a mentőknek. A rajok erőtámasz segítségével biztosították a teherautót. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Rohantak a mentők, súlyos baleset az M5-ös autópályán. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Mentő rohant, több kilométeres a torlódás a baleset miatt

Az Útinform közlése szerint, a külső sáv lezárása miatt a torlódás már több, mint 5 km-es és ez a dugó ráadásul az M0-s autóút forgalmára is visszahat.

Aki teheti, kerülje el az érintett autópályát, és az 5-ös főúton keresztül kikerülheti a balesetet

- írják.

