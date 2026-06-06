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Agybajt kapnak a Balatonra igyekvők – órákat késhet, aki most indul el az M7-esen

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Közlekedési káosz alakult ki a szombat délelőtti csúcsforgalomban, így a vakációra vagy pihenni indulók faramuci helyzetbe kerültek a sztrádákon. Az M7-es autópályán történt újabb baleset teljesen megbénította a Balaton felé vezető sávokat, ráadásul ezzel párhuzamosan az M1-es autópályán is kilométeres kocsisorok alakultak ki.
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Valóságos rémálommá vált a hétvégi leutazás a Balaton felé tartó autósok számára, miután szombat délelőtt több baleset is megbénította az M7-es autópálya fővárosból kivezető szakaszát – írta a Blikk.hu

A helyszínelés idejére lezárták a sávokat, a hétvégi baleset miatt több kilométeres a torlódás
A helyszínelés idejére lezárták a sávokat, a hétvégi baleset miatt több kilométeres a torlódás
Fotó: ACG Advertising

Megbénult a hétvégi forgalom

A legfrissebb információk szerint Pákozd térségében, az 54-es kilométernél két személygépkocsi ütközött össze egymással. A balesetben érintett járművekben összesen négyen utaztak. A helyszínre riasztott székesfehérvári hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a műszaki mentésen, de a rendőri helyszínelés és a munkálatok idejére a belső sávot teljes szélességében le kellett zárni.

 Ennek következtében a környéken pillanatok alatt hatalmas közlekedési dugó alakult ki, és a torlódás hossza már most meghaladja az öt kilométert.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a reggeli, délelőtti órákban nem ez volt az egyetlen útakadály a sztrádán. Korábban a fővároshoz jóval közelebb, Érd térségében is történt egy koccanás a határ felé vezető oldalon. Bár a 18-as kilométernél azóta már befejeződött a műszaki mentés és feloldották a korábbi sávlezárást, a felhalmozódott járműáradat miatt a dugó csak rendkívül lassan oszlik fel. 

A két egymást követő incidens hatására a Budapestről kifelé vezető szakaszon szinte végig drasztikusan lelassult a tempó, a sofőröknek a legtöbb helyen hosszas araszolásra és lépésben haladó forgalomra kell felkészülniük. 

A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek az úton lévőktől, és aki teheti, válasszon alternatív útvonalat.

Az M1-esen is hatalmas a dugó egy baleset miatt

Miközben az M7-es autópályán a Balaton felé tartók szenvednek a kilométeres dugókban, az M1-es autópályán is komoly közlekedési káosz alakult ki egy friss baleset miatt. Az Útinform tájékoztatása szerint a sztráda országhatár felé vezető oldalán, a 43-as kilométernél történt karambol, amely mindkét irányban teljesen megbénította a forgalmat. 

A Hegyeshalom felé utazókat a rendőrök a baleset helyszínénél kénytelenek kiterelni a sztrádáról, így ők az Óbarok pihenőhelyen keresztül haladva tudják csak folytatni az útjukat, emiatt ezen az oldalon már most egy négy kilométeres kocsisor torlódott fel.

A helyzet azonban a főváros felé tartó oldalon még ennél is kritikusabb. Bár a baleset a szemközti sávban történt, az érintett szakaszon érvényben lévő sávterelés miatt a Budapest irányába haladó forgalom teljesen megállt, és a legfrissebb jelentések szerint a dugó hossza itt már elérte a hat kilométert.

Egyelőre tisztázatlan okokból lesodródott az úttestről, majd fának csapódott egy személyautó Sándorfalva határában. A Csongrád-Csanád vármegyei úton történt baleset következtében a járművet vezető sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

 

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