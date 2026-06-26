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mentő

Rohantak a mentők és a tűzoltók: durva baleset történt Pesterzsébeten

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A Nagykőrösi út és az Árpád utca találkozásánál dolgoznak a tűzoltók. A baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek.
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Ráfutásos baleset történt Pesterzsébeten: a hírek szerint egy kisteherautó és személyautó ütközött össze a Nagykőrösi út és az Árpád utca találkozásánál. 

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Baleset történt Pesterzsébeten, rohantak a mentők és a tűzoltó / Fotó: Shutterstock

Ráfutásos baleset történt Pesterzsébeten

A ráfutásos balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, műszaki mentés céljából. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

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