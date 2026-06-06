Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Fúrt kutak bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

rendőrség

Valami szörnyűség történt Sándorfalva közelében, óriási erőkkel vonultak a mentők a helyszínre

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyelőre tisztázatlan okokból lesodródott az úttestről, majd fának csapódott egy személyautó Sándorfalva határában. A Csongrád-Csanád vármegyei úton történt baleset következtében a járművet vezető sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségsándorfalvahalálos balesetbaleset

Életét vesztette egy sofőr szombaton abban a tragikus közlekedési balesetben, amely a Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalva térségében történt – írta a Blikk Rúzs. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség a 4519-es úton következett be, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között és ismeretlen okból lesodródott az úttestről, majd felborult. Bár a helyszínre azonnal nagy erőkkel érkeztek meg a mentőegységek és a rendőrség munkatársai, a jármű vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen meghalt.

Helyszínelők dolgoznak a sándorfalvi úton, ahol a halálos baleset történt
Helyszínelők dolgoznak a sándorfalvi úton, ahol a halálos baleset történt
Fotó:  Pexels.com / illusztráció

Halálos balesettel kezdődik a hétvége

A hatóságok a baleset pontos körülményeinek és okainak tisztázása érdekében azonnal vizsgálatot indítottak, amelybe szakértőket is bevontak. A helyszíni szemle és a műszaki mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől. 

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a torlódások elkerülése érdekében lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és a térségben vezessenek fokozott figyelemmel.

A rendőrség a vizsgálat hivatalos lezárásáig nem közölt további részleteket az áldozat személyazonosságáról vagy a tragédia pontos részleteiről. A szakemberek ugyanakkor a szerencsétlenség kapcsán ismételten felhívják a figyelmet a körültekintő vezetés fontosságára. 

Emlékeztetnek, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő a járműforgalom a hazai utakon, ezért a balesetek megelőzése érdekében most még a megszokottnál is nagyobb jelentősége van a sebességhatárok szigorú betartásának és a folyamatos, éber koncentrációnak.

Súlyos fegyverkezelési hiba miatt robbant fel egy éles kézigránát az államigazgatásban dolgozók újdörögdi kiképzésén. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség a baleset ügyében indított kiterjedt nyomozást végül bűncselekmény hiányában megszüntette, a feltárt mulasztások miatt azonban hivatalos jelzéssel élt a Honvéd Vezérkar Főnöke felé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!