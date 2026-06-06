Valami szörnyűség történt Sándorfalva közelében, óriási erőkkel vonultak a mentők a helyszínre

Életét vesztette egy sofőr szombaton abban a tragikus közlekedési balesetben, amely a Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalva térségében történt – írta a Blikk Rúzs. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség a 4519-es úton következett be, ahol egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között és ismeretlen okból lesodródott az úttestről, majd felborult. Bár a helyszínre azonnal nagy erőkkel érkeztek meg a mentőegységek és a rendőrség munkatársai, a jármű vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen meghalt.

Helyszínelők dolgoznak a sándorfalvi úton, ahol a halálos baleset történt

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Halálos balesettel kezdődik a hétvége

A hatóságok a baleset pontos körülményeinek és okainak tisztázása érdekében azonnal vizsgálatot indítottak, amelybe szakértőket is bevontak. A helyszíni szemle és a műszaki mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a torlódások elkerülése érdekében lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és a térségben vezessenek fokozott figyelemmel.

A rendőrség a vizsgálat hivatalos lezárásáig nem közölt további részleteket az áldozat személyazonosságáról vagy a tragédia pontos részleteiről. A szakemberek ugyanakkor a szerencsétlenség kapcsán ismételten felhívják a figyelmet a körültekintő vezetés fontosságára.

Emlékeztetnek, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő a járműforgalom a hazai utakon, ezért a balesetek megelőzése érdekében most még a megszokottnál is nagyobb jelentősége van a sebességhatárok szigorú betartásának és a folyamatos, éber koncentrációnak.

Súlyos fegyverkezelési hiba miatt robbant fel egy éles kézigránát az államigazgatásban dolgozók újdörögdi kiképzésén. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség a baleset ügyében indított kiterjedt nyomozást végül bűncselekmény hiányában megszüntette, a feltárt mulasztások miatt azonban hivatalos jelzéssel élt a Honvéd Vezérkar Főnöke felé.