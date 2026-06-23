Kitörte a nyakát egy férfi a Balatonban: a strandolók húzták ki a víz alól

Mentőhelikopter szállította kórházba azt a férfit, aki súlyos nyakigerinc-sérülést szenvedett a nyár első igazi forró hétvégéjén, miután meggondolatlanul ugrott fejest a Balatonba. A veol.hu beszámolója szerint a baleset előtt a középkorú férfi nem mérte fel megfelelően a vízmélységet, így a sekélyesbe csapódva azonnal megsérült, majd elmerült a tóban.

Mentőhelikopternek is le kellett szállnia, miután súlyos baleset történt a Balaton egyik sekély szakaszán

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Súlyos sérüléssel végződött a fejesugrás a balatoni balesetben

A tragédiát és a legrosszabb forgatókönyvet kizárólag a közelben tartózkodó fürdőzők gyors reakciójának és lélekjelenlétének sikerült megakadályoznia.

A strandolók azonnal a bajbajutott keresésére indultak, és miután megtalálták a víz alatt, sikeresen egy közeli stégre emelték a magatehetetlen embert.

A Tapolcai Mentőállomás tájékoztatása alapján a riasztást követően egy mentőautó érkezett leggyorsabban a helyszínre, amely haladéktalanul megkezdte az elsődleges ellátást, majd röviddel ezután egy esetkocsi is bekapcsolódott az életmentésbe. A súlyos állapotban lévő sérültet végül a helyszínre hívott mentőhelikopterrel szállították a legközelebbi kórházba.

Felfoghatatlan tragédiába torkollott egy szerda délutáni fürdőzés, ahol életét vesztette egy kilencéves kisfiú. A nyári tábor szervezői sokkos állapotban értesítették a hatóságokat, miután az iskolást eszméletlenül húzták ki az úszóiskola medencéjéből.