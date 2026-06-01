Megrázó fényképeken a Székesfehérváron leomlott épület

Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hatalmas robajjal omlott össze egy egykori gyárépület hétfő délután Székesfehérváron, a vasúti pályaudvar déli oldalán. A Takarodó úti bontási munkálatok közben történt baleset során egy négyemeletes, romos ipari építmény dőlt össze, egy munkás a törmelékek alá szorult.
Súlyos baleset történt Székesfehérváron, a volt Cerbona gyár területén, ahol egy ipari épület a bontási munkálatok közben omlott le. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletének tájékoztatása szerint a Takarodó út 1. szám alatti egykori gyártelepen egy négyemeletes, romos épület omlott le, a romok alatt pedig egy ember fogságba esett – írta a Feol.hu.

A balesetben egy bontás alatt álló ipari épület omlott le
A helyszínre azonnal riasztották a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat, és a mentési munkálatok támogatására speciális mentőegységek, valamint keresőkutyás csapatok is útnak indultak. Az esettel kapcsolatban délután egy órakor Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is megszólalt a közösségi oldalán. 

A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm!

– írta a polgármester és hozzátette: a baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, de amint újabb részletek látnak napvilágot, azonnal tájékoztatni fogja a közvéleményt. 

