Így van most a székesfehérvári házomlásban romok alá rekedt férfi

Hétfőn kora délután kártyavárként omlott össze egy bontás alatt álló, négyszintes székesfehérvári ipari épület. A váratlan baleset során az omladozó szerkezet maga alá temetett egy munkást, akit csak többórás, megfeszített munkával tudtak kimenteni a romok alól.
Hétfőn kora délután tragikus baleset történt Székesfehérváron, amikor egy bontási fázisban lévő, négyszintes ipari létesítmény váratlanul maga alá temetett egy munkást – írta a Blikk.hu. A romok fogságába esett férfi kimentése rendkívül bonyolult és kockázatos feladatnak bizonyult, a hivatásos tűzoltók és az önkéntes mentőegységek órákon át, megfeszített tempóban dolgoztak az életéért. 

A balesetben egy bontás alatt álló ipari épület omlott le
Fotó: Szabó Zsolt - FMH

Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályvezetője és a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka elmondta, hogy a sérültre több méter mélyen egy hatalmas gerenda zuhant rá, a mentőcsapatok pedig csak úgy tudtak hozzáférni, hogy a bejáratot eltorlaszoló törmeléket puszta kézzel, tégláról téglára hordták el az útból.

Életveszélyes állapotban van a balesetben mentett férfi

A férfi orvosi ellátása már a műszaki mentéssel párhuzamosan, a romok alatt megkezdődött, mivel az Országos Mentőszolgálat – a HUNOR egységhez is kötődő – szakemberei védőfelszerelésben, a szűk réseken átkúszva elérték a bajbajutottat, hogy fájdalomcsillapítót és oxigént adjanak neki. 

Miután a hosszú és kimerítő folyamat végén sikerült kiemelni az instabil állapotú sérültet, a keringése azonnal összeomlott, így a helyszínen újra kellett éleszteni.

A mentők végül intubálást és gépi lélegeztetést követően, kritikus, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki súlyos medence- és alsó végtagi sérüléseket, valamint belső sérüléseket szenvedett. A súlyos incidens körülményeit a hatóságok is vizsgálják: a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Székesfehérvári Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást egyelőre ismeretlen tettes ellen.

 

