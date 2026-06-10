Durva baleset történt a sztrádán, egy sávon halad a forgalom

Két személyautó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd közelében, a 127-es kilométerszelvénynél – tájékoztatott a Borsonline.hu. A katasztrófavédelem közlése szerint a balesethez a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik elvégezték a gépkocsik áramtalanítását. Az érintett sztrádaszakaszon a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt jelentős korlátozásra kell készülni, a forgalom jelenleg mindössze egy sávon haladhatnak.

Durva baleset történt az autópályán (A kép illusztráció.)

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Ezzel szinte egy időben Érden is karambol történt, ahol szintén két személyautó ütközött össze a Kalotaszegi utca és a Késmárki utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki a helyszínre, akik az M3-as autópályán történt esethez hasonlóan áramtalanították a járműveket. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatóságok pedig a munkálatok és a vizsgálat idejére teljes szélességében lezárták az érintett kereszteződést.

Megállították volna, mielőtt balesetet okoz: rendőröknek hajtott

Hatalmas felfordulást okozott egy autós üldözés június 10-én, szerdán délelőtt Budapest szívében, amikor egy sofőr megpróbált elmenekülni a rendőri intézkedés elől. Az Andrássy úton megállított ámokfutó a buszsáv szabálytalan használata miatt kapott jelzést, ám ő inkább gázt adott, és veszélyes manőverek sorozatával próbálta lerázni az egyenruhásokat. Az is kiderült, miért.