Ezért nem tud haladni az M3-ason: itt történt a baleset

Baleset történt az M3-as autópályán Görbeháza térségében, a Budapest felé vezető oldalon, a 186-os kilométernél – osztották meg a police.hu oldalon.

Baleset történt az M3-as autópályán 20206. június 14-én, két kocsi ütközött össze Görbeháza térségében, ahol teljes az útzár (illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt/Észak-Magyarország

A rendőrség tájékoztatása szerint vasárnap délelőtt két autó karambolozott az érintett szakaszon, ezért a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták az érintett szakaszt, vagyis teljes útzár van érvényben. A rendőrök arra kérik az autósokat, hogy óvatosan, türelmesen vezessenek.

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