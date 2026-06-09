Kiderült, kik az áldozatai a halálkanyarban történt balesetnek

Két ember életét követelte az a súlyos baleset, ami vasárnap történt a Komáromi járásban, Hetény közelében – írta a Borsonline.hu. A tragédiában egy helyi család három generációja volt érintett. A Paraméter tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy olyan útszakaszon történt, amelyet a helyiek baljós hírneve miatt csak „halálkanyarként” emlegetnek.

A halálos baleset után teljesen lezárták az érintett útszakaszt

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Két áldozatot követelt a a baleset

A rendőrség elsődleges adatai alapján a balesetet egy BMW sofőrje okozhatta, aki egy éles jobbkanyarban feltehetően elvesztette uralmát a járműve felett, és áttért a szemközti forgalmi sávba. A szemből érkező Skoda Fabia vezetőjének már esélye sem volt elkerülni az ütközést. A két gépkocsi hatalmas erővel csapódott egymásnak, amelynek következtében a Skoda lesodródott az úttestről.

A helyszínre érkező mentőegységek már nem tudtak segíteni a Škodában utazó 31 éves nőn és 76 éves nagymamáján, mindketten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy azonnal meghaltak.

Az autó harmadik utasa, az elhunyt fiatal nő 51 éves édesanyja túlélte a becsapódást, de állapota miatt azonnali légi mentésre volt szükség: őt mentőhelikopterrel, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését.