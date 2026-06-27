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karambol

Feszítővágóra volt szükség: rohantak a tűzoltók, súlyos baleset a főúton

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Két autó karambolozott frontálisan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Azonnali segítségre volt szükség.
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karamboltűzoltóbaleset

Súlyos baleset történt miután szemből egymásba rohant két személykocsi a 3-as főút 154-155-ös kilométere között, Bükkábrány térségében. A frontális karambolhoz a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonultak, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. 

Rohantak a tűzoltók, súlyos baleset történt.
Rohantak a tűzoltók, súlyos baleset történt. Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

Súlyos baleset, feszítővágóra is szükség volt

Az egységek az egyik járműből egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki 

- írja a katasztrófavédelem.

 

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