Feszítővágóra volt szükség: rohantak a tűzoltók, súlyos baleset a főúton

Súlyos baleset történt miután szemből egymásba rohant két személykocsi a 3-as főút 154-155-ös kilométere között, Bükkábrány térségében. A frontális karambolhoz a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonultak, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Rohantak a tűzoltók, súlyos baleset történt. Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Súlyos baleset, feszítővágóra is szükség volt

Az egységek az egyik járműből egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki

- írja a katasztrófavédelem.