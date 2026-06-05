Lezárult a nyomozás az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által indított önkéntes képzési program célja az volt, hogy a közigazgatásban dolgozó tisztviselők számára biztosítson alapvető honvédelmi ismereteket, majd a pozitív visszajelzések után a lehetőséget kiterjesztették a teljes körű alapkiképzés szintjére. A kezdeményezés záró akkordjaként a résztvevők önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt létesíthettek volna. 2025 márciusában 71 kormánytisztviselő érkezett az újdörögdi bázisra, hogy teljesítse a felkészülés ezen szakaszát. Köztük volt az a tisztviselő is, aki később súlyos balesetet szenvedett – áll az Ügyészség.hu oldalán.

A helyszínen történt kézigránát-baleset után szakértők bevonásával indult vizsgálat

Fotó: U. S. ARMY / illusztráció

Több mulasztás előzte meg a balesetet

A tragédiát megelőző napon a résztvevők elméleti oktatáson, majd gyakorlati képzésen vettek részt, ahol gumi testű gyakorlógránátokkal sajátították el a dobási technikát. A megsérült tisztviselő kiemelt motivációról tett tanúbizonyságot: a kötelező program után, a szabadidejében is folytatta a gyakorlást, így összesen mintegy húsz alkalommal hajtotta végre a feladatot. A folyamatba katonai oldalról azonban beépült egy súlyos mulasztás:

a tisztviselő egyetlen dobásával sem érte el az előírt 30 méteres minimális biztonsági távolságot, a nyilvántartásba mégis „megfelelt” minősítés került.

A következő napon tartott éles lőgyakorlaton a részvétel önkéntes volt, bár a feladat kihagyása a kiképzés sikertelen zárását jelentette volna. A dobóállásban a végrehajtó mellett közvetlenül egy kiképző (dobató) helyezkedett el, akinek feladata a folyamat lépésről lépésre történő vezénylése és felügyelete volt.

A kritikus pillanat a „Kézigránát!” vezényszó után következett be. A tisztviselő elsőre nem tudta kihúzni a fém biztosítószeget. Amikor a szeg a kifejtett erő hatására végül engedett, a mozdulat közben a tisztviselő fogása önkéntelenül meglazult, és felengedte a gránát biztosítókarját. A kar elmozdulásával a szerkezetben visszafordíthatatlanul elindult a gyújtási folyamat. Bár a tisztviselő a kart ezt követően visszanyomta, a kémiai reakciót már nem lehetett leállítani.

A végrehajtó észlelte, hogy a folyamat rendhagyó módon zajlik, és megkérdezte a kiképzőt: „Ez így jó?” A mellette álló katona azonnal felmérte a veszélyt, és a fegyver felé nyúlt, hogy elhárítsa a robbanást. Az időintervallum azonban túl rövid volt:

a gránát a gyári specifikációnak megfelelő késleltetési időn belül, 3,94 másodperc alatt, még a kézben felrobbant. A detonáció a kormánytisztviselőnél maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást idézett elő, és a mentést megkísérlő kiképző is nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség széles körű, szakértői vizsgálatot folytatott az ügyben, amely során a fegyver gyújtószerkezetének műszaki hibáját kategorikusan kizárták. Az eljárás feltárt ugyan több szabálytalanságot a kiképzés szervezésében, a büntetőjogi felelősségre vonás feltételei azonban jogilag nem álltak fenn.

A vizsgálat megállapította, hogy a baleset fegyverkezelési hibából fakadt, de a tisztviselő részéről a fogás lazítása nem tudatos, hanem reflexszerű mozdulat volt, így a gondatlanság jogilag nem volt megállapítható.

A közvetlenül mellette álló kiképző

az íratlan szakmai szabályok szerint, elvárható módon járt el,

a veszélyt észlelve azonnal intézkedett, de a fizikai időkeret elenyésző volt a sikeres beavatkozáshoz. Bár a hatályos előírások szerint legénységi állományúként formálisan nem tölthette volna be a lőgyakorlat-vezetői szerepkört (ehhez tiszt vagy altiszt lett volna szükséges), feladatait szakszerűen látta el, így ez a körülmény nem állt okozati összefüggésben a balesettel. Hasonlóképpen minősült a fő foglalkozásvezető felelőssége is.

Bár neki a nem megfelelő dobástávolság miatt ki kellett volna zárnia a tisztviselőt az éles gyakorlatból, ez a mulasztás és a bekövetkezett tragédia között nem teremtett közvetlen ok-okozati kapcsolatot: a gránát nem a túl rövid dobás, hanem a még eldobás előtt beindult gyújtási folyamat miatt okozott sérülést.

Mivel katonai bűncselekmény – alá-fölé rendeltségi viszony hiányában – szintén nem volt megállapítható, az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette. Az eljárás lezárásával párhuzamosan az ügyészség hivatalos jelzéssel élt a Honvéd Vezérkar Főnöke felé. A szignalizáció célja, hogy a katonai vezetés a feltárt adminisztratív és szervezeti hiányosságok alapján megtegye a szükséges biztonsági és intézkedési lépéseket a jövőbeni hasonló balesetek elkerülése érdekében.