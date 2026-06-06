Villamos elé kanyarodtak a fiatalok, videón az ütközés

Nemrég súlyos baleset történt az Üllői út XVIII. kerületi szakaszán: egy szürke Honda sofőrje valószínűleg figyelmetlenül hajtott a villamos elé, amelynek már nem volt ideje fékezni és telibe kapta az autót. A gépjárműben három fiatal ült, mindannyiukat a mentő szállította el – adta hírül a Borsonline.hu.

Baleset az Üllői úton: a szürke Honda fiatal sofőrje figyelmetlenül a sínekre hajtott

Fotó: Facebook.com

Brutális baleset az Üllőin, három fiatal kis híján ott hagyta a fogát

A videón a villamosvezető szemszögéből látszanak az események, a jármű sofőrjének esélye sem volt időben lefékezni. A Honda vezetője vélhetően nem nézett körbe kellő alapossággal, mielőtt lekanyarodott volna a főútról. A fiatalokat stabil állapotban szállították kórházba a helyszínről.

Szombaton több baleset is történt, a legsúlyosabb talán Sándorfalván, ahol a délelőtti órákban gázoltak el idős férfit, aki elektromos járművével a zebrán készült áthajtani, amikor fékezés nélkül elütötték.