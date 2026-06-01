Két rendőrjármű ütközött a Dunán; kiderült, mi okozhatta a balesetet

Korábban beszámoltunk róla, hogy a május 25-i, bajai vízi baleset hátterében a hírek szerint egy megdöbbentő hatósági incidens áll: a Duna és a Sugovica összefolyásánál, a Türr István-kilátó és a Kádár-sziget közelében egy rendőrségi motorcsónak gázolhatott át egy jet-skivel közlekedő rendőrön. Az ütközés következtében a folyóba zuhant rendőrtiszt ügyében azonnal nyomozást rendeltek el, ám a hatóságok az egyelőre tisztázatlan eset részleteiről rendkívül szűkszavúan nyilatkoznak.

Balesetet szenvedett két rendőrségi vízijármű (Illusztráció)

Hullámokat keltve versenyezhettek a vízi rendőrök

A Blikk nem hivatalos forrásból úgy tudja: a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság két hivatásos tagja a pünkösdi kánikulát kihasználva, a szabályokat durván megszegve szórakozott és versengett a Dunán a szolgálati járműveikkel.

A portál szemtanúk elmodására is hivatkozik, akik szerint a rendőrségi jet-ski és a motorcsónak vezetője azzal múlatta az időt, hogy egymás útvonalát keresztezve hatalmas hullámokat gerjesztettek, hogy így „megdobáltassák” a másik kishajót.

Egy ilyen veszélyes manővert számíthattak el, aminek következtében a nagy sebességgel haladó motorcsónak már nem tudott kitérni és szó szerint átgázolt a jet-skin.

Kilométereken át sodródhatott a baleset sérültje

A portál szerint jet-skit vezető fiatal rendőr az ütközés erejétől a folyóba zuhant és a szemtanúk szerint az ütéstől az eszméletét is elvesztette. Csak a szerencsének és a kötelezően viselt mentőmellényének köszönheti az életét, ugyanis a motorcsónak hatalmas sebességgel forgó hajócsavarja nagyon közel zúgott el a feje mellett.

A drámai helyzetet fokozta, hogy a gázoló motorcsónak a karambol miatt maga is működésképtelenné vált, így nem tudtak azonnal a bajtársuk segítségére sietni.

A megsérült rendőr így tehetetlenül, eszméletlenül sodródott 18 folyamkilométeren keresztül a Dunán, mire végül sikerült őt kimenteni.

Úgy tudni: a férfi nem sérült meg súlyosan.

A csónak is megsérült, így nem tudtak azonnal bajtársuk segítségére sietni (Illusztráció)

Nyomoz az ügyészség, bevonták a kapitányok engedélyét

A helyiek körében felháborodást váltott ki az eset, mivel a bajai vízi rendőrök eddig híresen szigorúak és jogkövetők voltak, akik mindenkivel szemben kíméletlenül felléptek a szabálytalan hullámkeltés vagy gyorshajtás miatt. A szakértők kiemelik, hogy a jet-skik bár gyorsak, rendkívül veszélyesek, a vízen pedig pontosan ugyanazok a merev közlekedési és biztonsági szabályok érvényesek, mint a közutakon.