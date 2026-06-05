Egy pillanat alatt változott meg minden: kómából tért vissza a 26 éves motoros

Egyetlen pillanat alatt változott meg minden azon a napon a zuglói utakon. A horrorbaleset után a fiatal motoros élet és halál között lebegett, az orvosok pedig hosszú órákon át küzdöttek azért, hogy egyáltalán esélye legyen a túlélésre. A borzalmas ütközés részleteit a Bors tette közzé.

Samu a csodával határos módon élte túl a horrorbalesetet, szinte mindent újból kellett megtanulnia

Fotó: Olvasói/Bors

Szabálytalan kanyar miatt történt a baleset

A 26 éves Hullan Samu 2025 októberében motorral közlekedett Zuglóban, amikor egy autó váratlanul elé kanyarodott. Elmondása szerint a sofőrnek jogosítványa sem volt.

Motoroztam Zuglóban, egyenesen mentem volna tovább. Az autó sofőrje, akinek nem volt jogsija, nekem jött, miközben balra kanyarodott

– idézte fel a történteket, elmondva, hogy a járműről lerepülve egy oszlopnak csapódott.

Mind a 12 bordája eltört

A sérülések listája szinte felfoghatatlan.

Leszakadt a lépe, megsérült a mája, súlyos belső vérzése alakult ki, eltört az összes bal oldali bordája, a tüdeje összeomlott, a bal lapockája szilánkosra tört, ráadásul nyílt lábtörést is szenvedett.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az oxigénszintje drámai mértékben csökkent.

Mire kiértek a mentők, körülbelül 60 százalékra csökkent az oxigénszintem

– mondta, hozzátéve, hogy ez annyi, mintha egy magas hegy tetején lenne. Ebben az állapotban túl lehet élni, ám borzasztó kellemetlen.

Kómába került, öt órán át műtötték

A fiatal férfi agyában három bevérzés alakult ki, és a két agyféltekét összekötő terület is megsérült, az orvosok ezért életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Öt órán át műtöttek. Nagyon sok vért veszítettem. Folyamatosan hozták be a vérkészleteket. Lélegeztetőgépre kerültem és kómába estem

– emlékezett vissza.

Az operáció után hosszú hetekig kérdéses volt, hogy milyen állapotban ébred majd fel.

Levegőt venni, járni és beszélni is újra kellett tanulnia

A legnehezebb időszak azonban csak ezután következett. A baleset következtében Samu olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy alapvető dolgokat kellett újra megtanulnia.

Meg kellett tanulnom levegőt venni, járni, olvasni, beszélni

– mondta.

A korábban sportos testalkatú férfi a kóma alatt 94 kilogrammról 70 kilogrammra fogyott. A rehabilitáció hónapokig tartott, és a mai napig dolgozik azon, hogy visszanyerje korábbi fizikai állapotát.