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horrorbaleset

Egy pillanat alatt változott meg minden: kómából tért vissza a 26 éves motoros

20 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egyetlen szabálytalan manőver elég volt ahhoz, hogy egy fiatal férfi élete pillanatok alatt romokba dőljön. A zuglói horrorbaleset után a halálból jött vissza, majd hónapokon át küzdött azért, hogy újra emberhez méltó életet élhessen.
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Egyetlen pillanat alatt változott meg minden azon a napon a zuglói utakon. A horrorbaleset után a fiatal motoros élet és halál között lebegett, az orvosok pedig hosszú órákon át küzdöttek azért, hogy egyáltalán esélye legyen a túlélésre. A borzalmas ütközés részleteit a Bors tette közzé.

horrorbaleset
Samu a csodával határos módon élte túl a horrorbalesetet, szinte mindent újból kellett megtanulnia
Fotó: Olvasói/Bors

Szabálytalan kanyar miatt történt a baleset

A 26 éves Hullan Samu 2025 októberében motorral közlekedett Zuglóban, amikor egy autó váratlanul elé kanyarodott. Elmondása szerint a sofőrnek jogosítványa sem volt.

Motoroztam Zuglóban, egyenesen mentem volna tovább. Az autó sofőrje, akinek nem volt jogsija, nekem jött, miközben balra kanyarodott

 – idézte fel a történteket, elmondva, hogy a járműről lerepülve egy oszlopnak csapódott. 

Mind a 12 bordája eltört

A sérülések listája szinte felfoghatatlan.

Leszakadt a lépe, megsérült a mája, súlyos belső vérzése alakult ki, eltört az összes bal oldali bordája, a tüdeje összeomlott, a bal lapockája szilánkosra tört, ráadásul nyílt lábtörést is szenvedett.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az oxigénszintje drámai mértékben csökkent.

Mire kiértek a mentők, körülbelül 60 százalékra csökkent az oxigénszintem

 – mondta, hozzátéve, hogy ez annyi, mintha egy magas hegy tetején lenne. Ebben az állapotban túl lehet élni, ám borzasztó kellemetlen.

Kómába került, öt órán át műtötték

A fiatal férfi agyában három bevérzés alakult ki, és a két agyféltekét összekötő terület is megsérült, az orvosok ezért életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Öt órán át műtöttek. Nagyon sok vért veszítettem. Folyamatosan hozták be a vérkészleteket. Lélegeztetőgépre kerültem és kómába estem

 – emlékezett vissza.

Az operáció után hosszú hetekig kérdéses volt, hogy milyen állapotban ébred majd fel.

Levegőt venni, járni és beszélni is újra kellett tanulnia

A legnehezebb időszak azonban csak ezután következett. A baleset következtében Samu olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy alapvető dolgokat kellett újra megtanulnia.

Meg kellett tanulnom levegőt venni, járni, olvasni, beszélni

 – mondta.

A korábban sportos testalkatú férfi a kóma alatt 94 kilogrammról 70 kilogrammra fogyott. A rehabilitáció hónapokig tartott, és a mai napig dolgozik azon, hogy visszanyerje korábbi fizikai állapotát.

Soha többé nem ül motorra

A baleset előtt saját vállalkozását építette, aktív életet élt, és a motorozás volt az egyik legnagyobb szenvedélye. A tragédia azonban mindent megváltoztatott.

Le lettem nullázva teljesen. Minden, amit addig csináltam, elveszett

 – fogalmazott.

Azt is elárulta, hogy a történtek után végleg hátat fordít a motorozásnak.

Soha nem fogok többé motorra ülni

 – jelentette ki.

A büntetőeljárás még mindig folyamatban van, Samu azonban már nem a múlttal foglalkozik. Inkább arra koncentrál, hogy újra felépítse az életét és a vállalkozását.

A fiatal férfi szerint a legfontosabb tanulság egyszerű:

Ha én tudom csinálni, és nem adom fel, akkor nincsenek kifogások. Egyszer élünk, ezért mindent bele kell adni.

Videón a horrorbaleset, egy szabálytalan előzés miatt halt meg egy ember

Másodpercek alatt változott rémálommá egy motoros túra Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amikor egy német motoros veszélyes előzésbe kezdett. A horrorbaleset miatt most halálos közúti szerencsétlenség gondatlan okozása miatt kell felelnie a férfinak.

 

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