Egy pillanat alatt változott meg minden: kómából tért vissza a 26 éves motoros

Egyetlen pillanat alatt változott meg minden azon a napon a zuglói utakon. A horrorbaleset után a fiatal motoros élet és halál között lebegett, az orvosok pedig hosszú órákon át küzdöttek azért, hogy egyáltalán esélye legyen a túlélésre. A borzalmas ütközés részleteit a Bors tette közzé.
Szabálytalan kanyar miatt történt a baleset
A 26 éves Hullan Samu 2025 októberében motorral közlekedett Zuglóban, amikor egy autó váratlanul elé kanyarodott. Elmondása szerint a sofőrnek jogosítványa sem volt.
Motoroztam Zuglóban, egyenesen mentem volna tovább. Az autó sofőrje, akinek nem volt jogsija, nekem jött, miközben balra kanyarodott
– idézte fel a történteket, elmondva, hogy a járműről lerepülve egy oszlopnak csapódott.
Mind a 12 bordája eltört
A sérülések listája szinte felfoghatatlan.
Leszakadt a lépe, megsérült a mája, súlyos belső vérzése alakult ki, eltört az összes bal oldali bordája, a tüdeje összeomlott, a bal lapockája szilánkosra tört, ráadásul nyílt lábtörést is szenvedett.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az oxigénszintje drámai mértékben csökkent.
Mire kiértek a mentők, körülbelül 60 százalékra csökkent az oxigénszintem
– mondta, hozzátéve, hogy ez annyi, mintha egy magas hegy tetején lenne. Ebben az állapotban túl lehet élni, ám borzasztó kellemetlen.
Kómába került, öt órán át műtötték
A fiatal férfi agyában három bevérzés alakult ki, és a két agyféltekét összekötő terület is megsérült, az orvosok ezért életmentő műtétet hajtottak végre rajta.
Öt órán át műtöttek. Nagyon sok vért veszítettem. Folyamatosan hozták be a vérkészleteket. Lélegeztetőgépre kerültem és kómába estem
– emlékezett vissza.
Az operáció után hosszú hetekig kérdéses volt, hogy milyen állapotban ébred majd fel.
Levegőt venni, járni és beszélni is újra kellett tanulnia
A legnehezebb időszak azonban csak ezután következett. A baleset következtében Samu olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy alapvető dolgokat kellett újra megtanulnia.
Meg kellett tanulnom levegőt venni, járni, olvasni, beszélni
– mondta.
A korábban sportos testalkatú férfi a kóma alatt 94 kilogrammról 70 kilogrammra fogyott. A rehabilitáció hónapokig tartott, és a mai napig dolgozik azon, hogy visszanyerje korábbi fizikai állapotát.
Soha többé nem ül motorra
A baleset előtt saját vállalkozását építette, aktív életet élt, és a motorozás volt az egyik legnagyobb szenvedélye. A tragédia azonban mindent megváltoztatott.
Le lettem nullázva teljesen. Minden, amit addig csináltam, elveszett
– fogalmazott.
Azt is elárulta, hogy a történtek után végleg hátat fordít a motorozásnak.
Soha nem fogok többé motorra ülni
– jelentette ki.
A büntetőeljárás még mindig folyamatban van, Samu azonban már nem a múlttal foglalkozik. Inkább arra koncentrál, hogy újra felépítse az életét és a vállalkozását.
A fiatal férfi szerint a legfontosabb tanulság egyszerű:
Ha én tudom csinálni, és nem adom fel, akkor nincsenek kifogások. Egyszer élünk, ezért mindent bele kell adni.
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