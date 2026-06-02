Videón a brutális utcai balhé Terézvárosban: cseh férfiak estek egymásnak

Kiabálás és dulakodás miatt figyeltek fel a járókelők hétfő este Budapest belvárosában egy közlekedési baleset helyszínén. A balhé végül rendőri intézkedéssel és előállításokkal ért véget.

Fotó: Részlet a TikTok-videóból

Balhé tört ki a baleset után

Megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályát, akik arról tájékoztattak, hogy 2026. június 1-jén 20 óra 40 perc körül érkezett bejelentés a VI. kerületi Izabella utca és Aradi utca kereszteződéséből.

A rendőrök 2026. június 1-én 20 óra 40 perc körül a VI. kerület Izabella és Aradi utca kereszteződéséhez mentek ki, mivel onnan bejelentés érkezett közlekedési balesetről, valamint arról, hogy az érintettek között dulakodás alakult ki. A helyszínen a rendőrök három cseh állampolgárságú férfit fogtak el és állítottak elő a kerületi rendőrkapitányságra. Őket csoportos garázdaság vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként; szabadlábon védekeznek. A másik jármű vezetőjét kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysága a balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

Három cseh férfit fogtak el

Kórházba vitték a másik autó vezetőjét

Az Országos Mentőszolgálat szűkszavú tájékoztatása szerint a helyszínről két embert vittek kórházba könnyebb sérülésekkel.

Vizsgálják a baleset körülményeit

