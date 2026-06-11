Balhés celebek: ezek voltak a Való Világ legsötétebb botrányai

A RTL ValóVilág villájából többen nemcsak a rivaldafénybe kerültek, hanem később a rendőrség látókörébe is. Akadt közöttük olyan, akinek részegen vezetés vagy magánéleti konfliktus miatt gyűlt meg a baja a törvénnyel, mások ellen kábítószerrel kapcsolatos vagy erőszakos bűncselekmények miatt indult eljárás. Többen ültek börtönben. Volt, akit köröztek, legutóbb pedig VV Rico ellen adott ki körözést a rendőrség a Bors összefoglalója szerint. A balhés celebek sorában ő az első versenyző, de lássuk, ki került még a botrányos csapatba.

Balhés celebek 1: VV Rico körözés alatt (Fotó: Police.hu)

Balhés celebek 1: elfogatóparancsot adtak ki VV Rico ellen

Kábítószer birtoklása miatt körözést adott ki a rendőrség Dicati Riccardo, vagyis VV Rico ellen. A ValóVilág egykori szereplője a műsor után eltűnt a nyilvánosság elől, keveset lehetett hallani róla. Egykori villatársa, VV Barna a bulvárlapnak arról beszélt, hogy Rico már korábban is drogproblémákkal küzdött. Barna igyekezett támogatni, sőt Svájcban munkát is szerzett neki, ahol egy ideig úgy tűnt, sikerül rendeznie az életét.

Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat”

– közölte Fenyvesi Barna.

Balhés celebek 2: VV Aurelio emberrablás és drogügyek miatt ült a sitten

Aurelio Caversaccio neve nemcsak a ValóVilág miatt vált ismertté, hanem az egyik legsúlyosabb bűnügy is hozzá kötődik a műsor szereplői közül. A VV6 győztese ellen kábítószer birtoklása és fogyasztása, valamint egy pénzügyi vita nyomán elkövetett emberrablás miatt indult eljárás.

A két ügyet a bíróság egyesítette, és a férfit végül 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Aurelio a rácsok mögött tudta meg, hogy gyermeke született, ami után mintaszerűen viselkedett bent. Drogterápián vett részt, jó magaviseletének köszönhetően pedig két év után, 2024 februárjában reintegrációs őrizetbe került. Ma már szabadon él és arról beszél, hogy a börtönben eltöltött idő alapjaiban változtatta meg az élethez való viszonyát.