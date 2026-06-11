Balhés celebek: ezek voltak a Való Világ legsötétebb botrányai

A RTL ValóVilág villájából többen nemcsak a rivaldafénybe kerültek, hanem később a rendőrség látókörébe is. Akadt közöttük olyan, akinek részegen vezetés vagy magánéleti konfliktus miatt gyűlt meg a baja a törvénnyel, mások ellen kábítószerrel kapcsolatos vagy erőszakos bűncselekmények miatt indult eljárás. Többen ültek börtönben. Volt, akit köröztek, legutóbb pedig VV Rico ellen adott ki körözést a rendőrség a Bors összefoglalója szerint. A balhés celebek sorában ő az első versenyző, de lássuk, ki került még a botrányos csapatba.
Balhés celebek 1: elfogatóparancsot adtak ki VV Rico ellen
Kábítószer birtoklása miatt körözést adott ki a rendőrség Dicati Riccardo, vagyis VV Rico ellen. A ValóVilág egykori szereplője a műsor után eltűnt a nyilvánosság elől, keveset lehetett hallani róla. Egykori villatársa, VV Barna a bulvárlapnak arról beszélt, hogy Rico már korábban is drogproblémákkal küzdött. Barna igyekezett támogatni, sőt Svájcban munkát is szerzett neki, ahol egy ideig úgy tűnt, sikerül rendeznie az életét.
Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat”
– közölte Fenyvesi Barna.
Balhés celebek 2: VV Aurelio emberrablás és drogügyek miatt ült a sitten
Aurelio Caversaccio neve nemcsak a ValóVilág miatt vált ismertté, hanem az egyik legsúlyosabb bűnügy is hozzá kötődik a műsor szereplői közül. A VV6 győztese ellen kábítószer birtoklása és fogyasztása, valamint egy pénzügyi vita nyomán elkövetett emberrablás miatt indult eljárás.
A két ügyet a bíróság egyesítette, és a férfit végül 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte.
Aurelio a rácsok mögött tudta meg, hogy gyermeke született, ami után mintaszerűen viselkedett bent. Drogterápián vett részt, jó magaviseletének köszönhetően pedig két év után, 2024 februárjában reintegrációs őrizetbe került. Ma már szabadon él és arról beszél, hogy a börtönben eltöltött idő alapjaiban változtatta meg az élethez való viszonyát.
Balhés celebek 3: a részegen vezető Majkát kétszer is rajtakapták
A rapper tavaly decemberben maga számolt be arról, hogy egy koccintás után a volán mögé ült, majd nem sokkal később megállították a rendőrök. Majka azt írta, nem érezte magát részegnek, ugyanakkor elismerte, hogy hibázott, és úgy fogalmazott: „egy címeres ökör” volt. A rendőrség alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Majkát 2026 januárjának végén gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték a jogosítványa bevonását, amit az illetékes hivatal el is rendelt.
Sofőrrel járok. Jogosítványom nincs. Még azt nem tudom, meddig nincs"
– mondta a rapper idén tavasszal, a Televíziós Újságírók Díjátadóján. Majkának két évtizeddel korábban is felelnie kellett egy hasonló ügy miatt: jogosítvány nélkül ült egy kisbusz volánja mögé, ráadásul előtte két sört is megivott.
Balhés celebek 4: VV Cristofel megverte a barátnőjét
VV Cristofelnek két korábbi párja is azt állította, hogy a férfi bántotta őket. A Való Világ ötödik szériájából ismert VV Veronikát 2012-ben agyrázkódással vitték kórházba, egy évvel később pedig Cristofel akkori menyasszonya, Vivien is orvosi ellátásra szorult egy hasonló eset után.
Veronika 2014-ben bíróságra vitte az ügyet. Cristofelt bűnösnek mondták ki, és 300 óra közmunkára ítélték. A botrányok után a realityszereplő hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől, civil munkákat vállalt, egyebek mellett taxisofőrként dolgozott.
Az utóbbi időben ismét többször kamera elé állt. Azt elismerte, hogy kezet emelt a nőkre, ugyanakkor azt állította, a történtek közel sem voltak olyan súlyosak, ahogyan korábbi barátnői beszámoltak róluk.
Balhés celebek 5: a VV3 Segalja sem vetette meg a drogokat
VV Segal ügye számított a Való Világ egykori szereplőihez köthető legsúlyosabb bűnesetnek. A férfit 2005-ben, nem sokkal a műsor után fogták el a kommandósok egy budapesti áruház parkolójában három társával együtt. Az autó pótkerekében 38 ezer ecstasy tablettát és fél kilogramm kokaint találtak, amelyet külföldről csempésztek Magyarországra. Segalt hét év fegyházbüntetésre ítélték. 2010-ben kiszabadult, később azonban ismét rács mögé került, véglegesen pedig 2014 tavaszán hagyhatta el a börtönt. A bíróság a teljes vagyonát is elkobozta.
Balhés celebek 6: a VV3 Indiánja is megérte a pénzét
VV Indiánt kábítószer birtoklása miatt másfél év, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. A kábítószer-kereskedelem vádja alól ugyanakkor felmentették, ezért nem kellett ismét rács mögé vonulnia. Az ügyben a neki drogot eladó férfi jóval súlyosabb büntetést kapott: kilenc év fegyházra ítélték a ValóVilág-szereplőt.
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