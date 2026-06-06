Sportegyesülete is gyászolja a Bánki-tóba fulladt 15 éves fiút

Péntek délután 15 óra 30 perc körül segélykiáltások törték meg a Bánki-tó strandjának csendjét. Amint arról az Origón is beszámoltunk, egy vidám általános iskolai kirándulás fajult pillanatok alatt tragédiává, amikor egy 15 éves fiú elmerült a vízben, és többé nem jött a felszínre. A drámai pillanatok után azonnal megkezdődött a tinédzser keresése. A strandolók és a mentőcsapatok versenyt futottak az idővel a helyenként több méter mély tóban, de a remény végül gyorsan elszállt.

Sporttársai is gyászolják a Bánki-tóba fulladt nógrádi fiút Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

A katasztrófavédelem könnyűbúvárai bő egyórás megfeszített munka után, 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét. Az eset pontos körülményeit a Rétsági Rendőrkapitányság jelenleg is vizsgálja, az ügyben büntetőeljárás indult.

Sporttársai is gyászolják a Bánki-tóba fulladt iskolást

Az esti órákban kiderült, hogy az áldozat a Szécsény Városi Sport Egyesület fiatal sportolója volt. Az egyesület közösségi oldalán szívszorító sorokkal búcsúzott a fiútól:

Megrendüléssel, döbbenten értesültünk arról, hogy iskolai kirándulás közben a Bánki-tóba fulladt a Szécsény VSE 15 éves sportolója. Fájdalmunk végtelen, részvétünk a családnak, a hozzátartozóknak, a sporttársaknak, a barátoknak és az ismerősöknek”

– írta Stayer László, az egyesület elnöke, aki ígéretet tett arra is, hogy a klub minden lehetséges segítséget megad a gyászoló családnak.

Megszólalt az országgyűlési képviselő is

A Nool.hu számolt be róla, hogy a felfoghatatlan tragédia mellett a térség fideszes parlamenti képviselője sem tudott szó nélkül elmenni. Balla Mihály közösségi oldalán fejezte ki megrendülését és együttérzését a gyászolókkal, valamint köszönetet mondott a mentőcsapatok áldozatos munkájáért.

A politikus egyúttal egy komoly figyelmeztetést is megfogalmazott: nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a nyílt vizek és a hazai tavak a hűsölés mellett komoly, sokszor beláthatatlan veszélyeket is rejthetnek, amelyekre a strandszezon közeledtével mindenkinek kiemelten ügyelnie kell.

Egy váratlan rosszullét, a hirtelen mélyülő víz, a fáradtság vagy a túlzott magabiztosság pillanatok alatt végzetes következményekhez vezethet. Kérem a szülőket, pedagógusokat és a fiatalokat egyaránt, hogy fokozottan figyeljenek a vízbiztonsági szabályok betartására és soha ne becsüljék alá a természetes vizek kockázatait”

– írta bejegyzésében Balla Mihály.