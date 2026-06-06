Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

Érdekes

Forradalmi újítás a Wizz Airnél: minden utasnak tudnia kell erről

bánki - tó

Sportegyesülete is gyászolja a Bánki-tóba fulladt 15 éves fiút

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szörnyű tragédia rázta meg Nógrád vármegyét péntek délután. Egy általános iskolai kirándulás során a Bánki-tóba fulladt egy 15 éves diák. A fiatal egy szécsényi sportegyesület tagja volt, halála miatt az egész közösség gyászol. Balla Mihály országgyűlési képviselő is részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt fiú családjának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bánki - tóáltalános iskolaiballa mihályszécsény városi sport egyesületkirándulásvízbe fulladt

Péntek délután 15 óra 30 perc körül segélykiáltások törték meg a Bánki-tó strandjának csendjét. Amint arról az Origón is beszámoltunk, egy vidám általános iskolai kirándulás fajult pillanatok alatt tragédiává, amikor egy 15 éves fiú elmerült a vízben, és többé nem jött a felszínre. A drámai pillanatok után azonnal megkezdődött a tinédzser keresése. A strandolók és a mentőcsapatok versenyt futottak az idővel a helyenként több méter mély tóban, de a remény végül gyorsan elszállt.

Sporttársai is gyászolják a Bánki-tóba fulladt nógrádi fiút
Sporttársai is gyászolják a Bánki-tóba fulladt nógrádi fiút Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

A katasztrófavédelem könnyűbúvárai bő egyórás megfeszített munka után, 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét. Az eset pontos körülményeit a Rétsági Rendőrkapitányság jelenleg is vizsgálja, az ügyben büntetőeljárás indult.

Sporttársai is gyászolják a Bánki-tóba fulladt iskolást

Az esti órákban kiderült, hogy az áldozat a Szécsény Városi Sport Egyesület fiatal sportolója volt. Az egyesület közösségi oldalán szívszorító sorokkal búcsúzott a fiútól:

Megrendüléssel, döbbenten értesültünk arról, hogy iskolai kirándulás közben a Bánki-tóba fulladt a Szécsény VSE 15 éves sportolója. Fájdalmunk végtelen, részvétünk a családnak, a hozzátartozóknak, a sporttársaknak, a barátoknak és az ismerősöknek”

– írta Stayer László, az egyesület elnöke, aki ígéretet tett arra is, hogy a klub minden lehetséges segítséget megad a gyászoló családnak.

Megszólalt az országgyűlési képviselő is

A Nool.hu számolt be róla, hogy a felfoghatatlan tragédia mellett a térség fideszes parlamenti képviselője sem tudott szó nélkül elmenni. Balla Mihály közösségi oldalán fejezte ki megrendülését és együttérzését a gyászolókkal, valamint köszönetet mondott a mentőcsapatok áldozatos munkájáért.

A politikus egyúttal egy komoly figyelmeztetést is megfogalmazott: nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a nyílt vizek és a hazai tavak a hűsölés mellett komoly, sokszor beláthatatlan veszélyeket is rejthetnek, amelyekre a strandszezon közeledtével mindenkinek kiemelten ügyelnie kell.

Egy váratlan rosszullét, a hirtelen mélyülő víz, a fáradtság vagy a túlzott magabiztosság pillanatok alatt végzetes következményekhez vezethet. Kérem a szülőket, pedagógusokat és a fiatalokat egyaránt, hogy fokozottan figyeljenek a vízbiztonsági szabályok betartására és soha ne becsüljék alá a természetes vizek kockázatait”

– írta bejegyzésében Balla Mihály.

A Debreceni-tóból és a Sió-csatornából is holttestet emeltek ki

Még el sem kezdődött az igazi strandszezon, de máris több halálos áldozatot követeltek a hazai nyílt vizek. A hét közepén előbb egy fiatal fiú fulladt a Debreceni-tóba, majd egy 60 év körüli férfi holttestére találtak rá a Sió-csatornában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!