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bűntett

Befogadta őket magához, cserébe durván bántalmazta az idős asszonyt az érdi pár

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Az asszonnyal eltartási szerződést is kötöttek. A zaklatás és bántalmazás egy évvel azután vette kezdetét, hogy az idős nő otthont adott a párnak, majd a helyzet olyannyira elfajult, hogy a sértett törést is elszenvedett.
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bűntetttesti sértészaklatás

Súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat azzal a párral szemben, akik a férfival eltartási szerződést kötött asszonyt rendszeresen bántalmazták. A vádirat szerint az érdi párt kiskorú gyermekükkel 2024 májusában fogadta be a házába az egyedül élő asszony, majd egy év múlva a férfi eltartási szerződést kötött a sértettel. Ezt követően vette kezdetét a terror.

Zaklatták és bántalmazták az eltartási szerződést kötött idős nőt / Fotó: Magyarország Ügyészsége

Idős asszonyt bántalmazott az érdi pár

2025 májusában a férfi élettársa összeszólalkozott az asszonnyal, ami miatt a férfi ráborította az asztalt a sértettre: a nő ekkor védekezésként egy tányért dobott a férfi felé, azonban nem találta el. A férfi élettársa később - valótlanul -, azt állította, a tányér a gyermeküket találta el, ezért a férfi dühös lett, majd olyan súlyosan bántalmazta az asszonyt, hogy többszörös töréses sérüléseket szenvedett.

Ezt követően egészen a vádlottak 2025 októberében történő elköltözéséig a nő megfenyegette a sértettet, hogy „elteszi láb alól” és még legalább négy alkalommal könnyű sérüléseket okozott neki.

Az elköltözést követően, 2025 decemberében a nő a kiskorú gyermekét is veszélyeztette azzal, hogy egy érdi áruházba ment vele, ahol több mint 30 ruháról tépték le az áruvédelmi eszközt és megpróbálták azokat ellopni. A biztonsági őrök azonban közbeléptek, így nem sikerült elvinni a közel 80.000 forint értékű ruhaneműket.

Az Érdi Járási Ügyészség a párt súlyos testi sértés bűntettével, továbbá a nőt még folytatólagosan elkövetett könnyű testi sértés vétségével, zaklatás vétségével, lopás bűntettével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja. A vádlottak bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

 

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