Több gyereket bántalmaztak egy budapesti óvodában a szülők szerint

A szülők szerint kiabálás, megalázó bánásmód és büntetésként alkalmazott elkülönítés is előfordult abban a II. kerületi óvodában, ahol egy óvónő állítólag bántalmazta a közel hároméves, kiscsoportos gyerekeket – írta meg a Blikk.

A szülők szerint óvodásokat bántalmazott egy óvónő egy budapesti iskolában

Fotó: Shutterstock

A szülők szerint több gyereken is látszanak a történtek nyomai.

Van olyan kicsi, aki a lelki megrázkódtatás miatt időnként bepisil, pedig ezt már korábban kinőtte. Egy anya pedig arról számolta be, hogy a kisfia nem akar beszélni, mert fél.

Azt állítják a felnőttek, hogy az óvónő legalább egy gyereket a fején, és fenekén megütött, és régóta tudják ezt. Úgy döntöttek, a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordulnak.

Egyelőre nem dolgozik az óvónő, aki a gyanú szerint gyerekeket bántalmazott

A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást az ügyben. Közben a fenntartó önkormányzat is lépett: belső vizsgálatot indítottak, az érintett óvónő pedig most nem dolgozik, mert az intézményvezető szabadságra küldte.

Ez is érdekelheti: ennyi esélye van annak, hogy elvegyék Jákli Mónika kislányát az apjától

Boráros Gáborékhoz a minap már másodszor mentek ki a gyermekvédelmi szakemberek. Az eljárás célja, hogy felmérjék, biztonságban van-e a halálos balesetben meghalt Jákli Mónika kislánya, megfelelőek-e a körülményei, és fennáll-e bármilyen veszélyeztetés. Egy gyermekvédelmi szakember elmondta, milyen esetben emelnék ki Zorát a családból. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.