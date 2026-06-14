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gyerek

Több gyereket bántalmaztak egy budapesti óvodában a szülők szerint

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Súlyos panaszok érkeztek egy II. kerületi óvoda egyik pedagógusára, aki a szülők szerint lökdöséssel, elkülönítéssel és büntetőszékkel próbálta fegyelmezni a gyerekeket. Az esetről nyilatkozó szülők azt állítják, hogy az óvónő bántalmazta és megfélemlítette a kicsiket, akik közül többen már félve mentek be reggelente az óvodába.
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A szülők szerint kiabálás, megalázó bánásmód és büntetésként alkalmazott elkülönítés is előfordult abban a II. kerületi óvodában, ahol egy óvónő állítólag bántalmazta a közel hároméves, kiscsoportos gyerekeket – írta meg a Blikk

A szülők szerint óvodásokat bántalmazott egy óvónő egy budapesti iskolában
A szülők szerint óvodásokat bántalmazott egy óvónő egy budapesti iskolában
Fotó: Shutterstock

A szülők szerint több gyereken is látszanak a történtek nyomai. 

Van olyan kicsi, aki a lelki megrázkódtatás miatt időnként bepisil, pedig ezt már korábban kinőtte. Egy anya pedig arról számolta be, hogy a kisfia nem akar beszélni, mert fél. 

Azt állítják a felnőttek, hogy az óvónő legalább egy gyereket a fején, és fenekén megütött, és régóta tudják ezt. Úgy döntöttek, a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordulnak.

Egyelőre nem dolgozik az óvónő, aki a gyanú szerint gyerekeket bántalmazott

A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást az ügyben. Közben a fenntartó önkormányzat is lépett: belső vizsgálatot indítottak, az érintett óvónő pedig most nem dolgozik, mert az intézményvezető szabadságra küldte.

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Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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