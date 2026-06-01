Fejbe lőtte ismerősét és lenyomott egy fahasábot a torkán – borzalmas jelenetek Miskolcon

A Debreceni Ítélőtábla jogerős döntésével lezárult annak a miskolci férfinak a büntetőpere, aki 2023 nyarán életveszélyes sérüléseket okozott ismerősének. A bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítélet lényegi részét, így jogerősen is szabadságvesztésre ítélték a vádlottat, amiért brutálisan bántalmazta áldozatát, bár a büntetés végrehajtási fokozatán némileg enyhítettek – írta a Boon.hu.

Elítélték a kegyetlen bántalmazót

Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Rács mögött marad a bestiális bántalmazó

A Debreceni Ítélőtábla jogerős döntésével helybenhagyta annak a miskolci férfinak a 12 éves szabadságvesztését, aki különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt került bíróság elé. A történet még 2023 júliusában kezdődött, amikor a vádlott egy közös italozás után visszatért ismerőse házához az ott felejtett szatyráért, majd az udvaron elaludt. A házigazda nemsokára kutyaugatás miatt ment az udvarra egy gáz-riasztó fegyverrel.

Miután az udvaron alvó férfi felébredt, minden előzmény nélkül rátámadt a házigazdára, elvette a gáz-riasztó fegyverét és fejbe lőtte vele. A brutális támadás során a férfi nemcsak kitartóan bántalmazta és fojtogatta áldozatát, hanem egy fadarabot is a szájába dugott, amely mélyen megakadt a torkán.

A szerencsétlenül járt férfi életét végül a szomszédok riasztására kiérkező rendőrök, valamint a gyors orvosi beavatkozás mentette meg, a torkába szorult tárgy miatt ugyanis perceken belül megfulladt volna.

Bár a védelem enyhítésért, a vád pedig szigorításért fellebbezett, a táblabíróság a cselekmény súlyossága és az elnyújtott, kegyetlen bántalmazás miatt nem csökkentette a 12 éves büntetést, amelyből a vádlott feltételesen sem bocsátható szabadlábra.

Az elsőfokú ítéleten csupán annyiban változtattak, hogy a férfi idős korára és súlyos egészségi állapotára tekintettel a fegyház helyett börtönfokozatban hajthatja végre a büntetését.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy 21 éves zalaegerszegi fiatalember heteken át terrorizálta a környezetét és egy férfi ismerőse mellett egy őt elutasító kiskorú kislányt is bántalmazott.