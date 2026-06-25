Videóra vették az alvó férfi felgyújtását és brutális bántalmazását a gátlástalan tinik

Különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés kísérlete, valamint több vagyon elleni bűncselekmény miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség két fiatalkorú fiúval szemben, akik az utcai rablások és fosztogatások mellett brutálisan bántalmaztak egy kiszolgáltatott férfit – írják az Ügyészség oldalán.

A kaposvári rendőrök által készített képen a bántalmazás helyszíne látható

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Javítóintézetbe küldené az ügyészség a bántalmazó tinédzsereket

A bűncselekmény-sorozat még 2024 tavaszán kezdődött, amikor a fiatalabb vádlott két kaposvári üzletből is élelmiszereket és szeszes italokat tulajdonított el. Az egyik lopás alkalmával a bolt biztonsági őre üldözőbe vette az elkövetőt és gyermekkorú társát, akik menekülés közben kénytelenek voltak eldobni a fizetés nélkül magukkal vitt alkoholos üvegeket. A páros ezután sem állt le:

egy magánszemély őrizetlenül hagyott övtáskáját is meglovasították, majd egy önkormányzati fenntartású nyilvános mosdó pénzgyűjtő automatáját feszítették fel, hogy megkaparintsák a benne lévő aprópénzt.

A fiatalkorúak gátlástalansága azonban egy használaton kívüli illemhelynél csúcsosodott ki, ahol egy éjszakázó, ittas férfira támadtak rá. A fiatalabb fiú mindenáron ki akarta zavarni a sértettet a helyiségből, ezért először a férfi ruházatát, majd a mellette lévő szeméthalmot is meggyújtotta. Miközben a megrémült áldozat kétségbeesetten próbálta eloltani a lángokat, a vádlott hátulról egy nehéz fapallót dobott neki, ezt követően pedig kövekkel vette célba.

A kegyetlen bántalmazást azzal fejezte be, hogy egy tenyérnyi méretű betondarabbal arcba dobta a védekezésre képtelen férfit. Társa a támadás során mindvégig aktív és támogató szerepet vállalt: folyamatosan gúnyolta és kinevette a szenvedő áldozatot, a telefonjával világított a sötétben, hogy társa könnyebben megtalálja a dobáláshoz szükséges köveket, a brutális jelenetsort pedig videóra is rögzítette.

A nevelésbe vett fiúk a mindennapokban is kezelhetetlennek bizonyultak, a gondozási helyükön ugyanis rendszeresen és jelentős anyagi kárt okozva rongáltak. Többször szétverték a szoba- és szekrényajtókat, bútorokat törtek össze, a fiatalabb vádlott pedig még a közös használatú televíziókészüléket is teljesen tönkretette.