Sétabottal tombolt a győri nyugdíjas: vérfagyasztó felvételeken a buszon kitört őrület

A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint az elképesztő bántalmazás még 2024. december 9-én, a késő délutáni órákban történt, amikor a zsúfolt győri járaton egy idős férfi minden társadalmi normát felrúgva támadt rá utastársaira – írta a Kisalföld.hu.

A nem mindennapi bántalmazás a buszon történt

Fotó: a jármű biztonsági kamerájának felvétele

A gátlástalan bántalmazás sokkolta az utasokat

A békésen felszálló sértett és párja csupán helyet szerettek volna foglalni, amikor egyikük hátizsákja véletlenül hozzáért a későbbi vádlott kézfejéhez, ami olyan elvakult, civilizálatlan dühöt váltott ki az idős emberből, hogy egy gyors szóváltást követően a kezében lévő fémvégű sétabottal, tiszta erőből arcbavágta a férfi utast, miközben válogatott szitkokat szórt a megrettent párra.

A busz zárt utasterében tartózkodók döbbenten és riadtan figyelték, ahogy a támadó nem elégedett meg az első, vérző sérülést okozó csapással, hanem botját újra a magasba emelve újabb suhintásra készült az áldozat ellen. A megtámadott férfi azonban felismerve a közvetlen életveszélyt, az önvédelem eszközéhez folyamodott, elkapta a suhogó fegyvert, és a busz padlójára rántotta az őrjöngő idős embert, elejét véve a további sérüléseknek.

A győri tömegközlekedési vállalat kamerarendszere az első pillanattól az utolsóig rögzítette a megdöbbentő jelenetsort, így a nyomozó hatóságok előtt cáfolhatatlanul kirajzolódtak a bűncselekmény megdöbbentő részletei.

A törvény szigora vár a garázdára

A sértett szerencsére csupán könnyebb sérülésekkel vészelte át a brutális incidensét, ám az elkövető nyíltan közösségellenes, gátlástalan és kihívóan erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy a békés utazóközönségben súlyos riadalmat és mély megbotránkozást keltsen.

A Győri Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat a sétabotos támadó ellen.

A benyújtott vádiratban az ügyészek határozott indítványt tettek a Győri Járásbíróság felé, hogy az idős, de tetteiért teljes mértékben felelős férfival szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki.

A bűncselekményt a győri busz fedélzeti kamerája rögzítette, amit ITT tekinthet meg.