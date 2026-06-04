Kislánya szeme láttára szorított pisztolyt felesége fejéhez a részeg apa

A Dunakeszin történt, lőfegyverrel és karddal elkövetett minősített bántalmazás ügyében a Dunakeszi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette, valamint zaklatás bűntette miatt állítja bíróság elé a brutális elkövetőt – írta az MTI.

Családon belül történt a súlyos bántalmazás

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Hatalmas és súlyos szintre lépett a családon belüli bántalmazás és a fegyveres terror

A Pest Vármegyei Főügyészség hivatalos tájékoztatása szerint a vádlott a feleségével és az általános iskola alsó tagozatába járó közös kislányukkal élt együtt egy dunakeszi ingatlanban. A férfi életvitelére a rendszeres, mértéktelen alkoholfogyasztás volt a jellemző és az ital bódító hatása alatt állva szinte napi rendszerességgel provokált agresszív családi vitákat. Az eldurvuló konfliktusok során a vádlott odáig merészkedett, hogy

egy alkalommal éles lőfegyvernek látszó pisztolyt szorított a felesége fejéhez, miközben a kiskorú gyermekük mindezt közvetlen közelről, szem- és fültanúként kényszerült végignézni.

A férfi agressziója 2024 áprilisában újabb szintet lépett, amikor a kislány jelenlétében ismételten fizikailag bántalmazta az asszonyt. A megrémült nő megpróbált elmenekülni a lakásból, ám a dühöngő férj erőszakkal visszahúzta, és bezárva tartotta, teljesen megfosztva őt a személyi szabadságától. A rá következő hónapban egy újabb családi konfliktus alkalmával a vádlott már egy félelmetes, 75 centiméter pengehosszúságú kardot rántott elő, és nyíltan megfenyegette a feleségét, hogy megöli. Az utolsó pillanatban, az életét mentve sikerült kiszaladnia a házból.

Az ügyészség megállapította, hogy a férfi a gátlástalan, fenyegető magatartásával súlyos, életre szóló lelki traumát okozott a kiskorú gyermeknek és alapjaiban veszélyeztette annak erkölcsi fejlődését.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a minősített bűncselekmények elkövetése miatt benyújtotta a vádiratot a bíróságra, így a feleségét és gyermekét sanyargató férfi büntetőjogi felelősségéről, valamint büntetésének mértékéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.