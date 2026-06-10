Tévéállványt borított az ebre, majd vérző torkú gazdájára rontott a budapesti férfi

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságának hivatalos adatai szerint június 4-én egy negyvenéves budapesti férfi, P. Balázs teljesen eszét vesztette a közös használatú kőbányai ingatlanban és súlyos bántalmazás miatt kellett intézkedniük a rendőröknek – írta a Police.hu.

A panel harmadik emeletén történt a bántalmazás

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált

A kábítószer hatása alatt álló elkövető először válogatott, életveszélyes fenyegetésekkel zaklatta női lakótársát, majd a verbális agressziót követően kíméletlenül rátámadt a védtelen asszonyra.

A tomboló férfi az ingatlan berendezési tárgyait is fegyverként használta, majd hatalmas dühében egy súlyos tévéállványt borított a nő kutyájára, majd a szerencsétlen, vonító állatot felkapva az ablakon keresztül a mélybe, a ház külső előtetőjére hajította.

Bántalmazás és állatkínzás miatt indul eljárás

A lakók bejelentésére kiérkező egyenruhások professzionális és határozott fellépéssel, a helyszínen ártalmatlanították és bilincselték meg az őrjöngő elkövetőt, akinek a szervezetében a gyorsteszt azonnal kimutatta a kábítószer jelenlétét.

A rendőrségi házkutatás során a nyomozók jelentős mennyiségű, tiltott kábítószergyanús anyagot foglaltak le a lakás különböző pontjairól. Miközben a könnyebb sérüléseket szenvedett, sokkos állapotban lévő asszonyt és a súlyosan megsérült kutyát az orvosi, illetve állatorvosi ügyelet munkatársai vették gondozásba, a hatóságok súlyos testi sértés kísérlete, állatkínzás, valamint zaklatás és kábítószer birtoklása miatt kezdeményezték P. Balázs letartóztatását.

Véresre verte szállásadóját a férfi

Saját otthonában támadt rá a befogadójára egy részeg férfi, aki brutálisan összeverte a szállásadóját, majd az élettársával együtt próbálta eltüntetni a nyomokat. Az életveszélyes bántalmazás után súlyos büntetésre számíthatnak.