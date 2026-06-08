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Bekamerázta a munkhelyi budit a főnök, hogy otthon is nézegethesse kollégája péniszét

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Senki sem volt biztonságban egy gyomaendrődi munkahelyi mosdóban. Az ügyészség tiltott adatszerzés miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki bekamerázta az illemhelyiséget, hogy felvételeket készíthessen egy másik férfiről.
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Egy, békés vármegyei, pontosabban gyomaendrődi telephelyen együtt dolgozott két férfi: az egyikük egyéni vállalkozóként működtette a céget, a másik pedig mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott nála. Az ügyészség szerint az elkövető, vagyis a vállalkozó, rejtett kamerát szerelt fel az irodaépülethez tartozó vécében. Az eszközt a tartály alján, nehezen észrevehető helyen rögzítette, így gyakorlatilag bekamerázta azt a helyiséget, amelyet a nála dolgozó kiszemelt áldozat illemhelyként használt. A mozgásérzékelős kamera hangot és színes képet is rögzített, a felvételeket pedig SD-kártyára mentette. Az elkövető később 32 videót pendrive-ra másolt át; ezeken a kiszemelt áldozat intim, kiszolgáltatott helyzetben látható a Beol.hu cikke szerint.

Bekamerázta, hogy otthon nézegethesse a kiszemelt férfi péniszét
Bekamerázta, hogy otthon nézegethesse a kiszemelt férfi péniszét (illusztráció), forrás: Shutterstock

Bekamerázta, hogy otthon nézegethesse a kiszemelt férfi péniszét

A vécét nemcsak az elkövető és a kiszemelt áldozat használhatta, hanem rajtuk kívül még három dolgozó, de az ügyfelek is bemehettek oda. 

A vállalkozó viszont kizárólag a kiszemelt áldozatról készült felvételeket gyűjtötte össze és tárolta. 

Az érintett dolgozó maga jött rá arra, mi történt 2025. május 16-án, munka közben megtalálta az adathordozót annak az autónak a középső tárolójában, amelyet a munkájához használt. Hogy a főnöke szándékosan tette-e oda, nem tudni, mindenesetre az áldozat megnézte, mi van rajta. A hatósági eljárás érdekében lementette, majd törölte őket a pendrive-ról.

A Szarvasi Járási Ügyészség tiltott adatszerzés miatt emelt vádat a 47 éves, büntetlen előéletű gyomaendrődi férfi ellen. 

Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

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