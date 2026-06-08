Bekamerázta a munkhelyi budit a főnök, hogy otthon is nézegethesse kollégája péniszét

Egy, békés vármegyei, pontosabban gyomaendrődi telephelyen együtt dolgozott két férfi: az egyikük egyéni vállalkozóként működtette a céget, a másik pedig mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott nála. Az ügyészség szerint az elkövető, vagyis a vállalkozó, rejtett kamerát szerelt fel az irodaépülethez tartozó vécében. Az eszközt a tartály alján, nehezen észrevehető helyen rögzítette, így gyakorlatilag bekamerázta azt a helyiséget, amelyet a nála dolgozó kiszemelt áldozat illemhelyként használt. A mozgásérzékelős kamera hangot és színes képet is rögzített, a felvételeket pedig SD-kártyára mentette. Az elkövető később 32 videót pendrive-ra másolt át; ezeken a kiszemelt áldozat intim, kiszolgáltatott helyzetben látható a Beol.hu cikke szerint.

Bekamerázta, hogy otthon nézegethesse a kiszemelt férfi péniszét (illusztráció), forrás: Shutterstock

Bekamerázta, hogy otthon nézegethesse a kiszemelt férfi péniszét

A vécét nemcsak az elkövető és a kiszemelt áldozat használhatta, hanem rajtuk kívül még három dolgozó, de az ügyfelek is bemehettek oda.

A vállalkozó viszont kizárólag a kiszemelt áldozatról készült felvételeket gyűjtötte össze és tárolta.

Az érintett dolgozó maga jött rá arra, mi történt 2025. május 16-án, munka közben megtalálta az adathordozót annak az autónak a középső tárolójában, amelyet a munkájához használt. Hogy a főnöke szándékosan tette-e oda, nem tudni, mindenesetre az áldozat megnézte, mi van rajta. A hatósági eljárás érdekében lementette, majd törölte őket a pendrive-ról.

A Szarvasi Járási Ügyészség tiltott adatszerzés miatt emelt vádat a 47 éves, büntetlen előéletű gyomaendrődi férfi ellen.

Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Videón, ahogy a budapesti rendőrök az utolsó pillanatban visszarántanak egy fiatal a halálból

Drámai pillanatok játszódtak le a Petőfi hídon, ahol a rendőrök az utolsó utáni pillanatban rántottak vissza egy leugrani készülő fiatalt. A mentésről testkamerás videó készült. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!