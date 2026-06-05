Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

Fontos!

Hat havi nyugdíj ütheti a markát, ha megfelel ezeknek a feltételeknek

bánki - tó

Belefulladt egy tóba egy gyerek a nógrádi osztálykiránduláson

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tűzoltók, rendőrök, mentők, katasztrófavédők, búvárok kerestek a vízben egy gyereket Nógrád vármegyében. A 15 éves kamasz belefulladt a Bánki-tóba péntek délután, az ügyben büntetőeljárás indult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bánki - tóbelefulladtnógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságönkéntes tűzoltó, környezet - és természetvédelmi egyesületmeghaltkisfiúholttestelmerültosztálykirándulásgyerek

Tragédia történt péntek délután a Bánki-tónál. Egy 15 éves fiú belefulladt a vízbe, a haláleset körülményeit vizsgálják – tudta meg a Nool.hu.

Hiába keresték, már csak a holttestét találták meg a kamasznak, aki belefulladt a Bánki-tóba péntek délután egy osztálykiránduláson
Hiába keresték, már csak a holttestét találták meg a kamasznak, aki belefulladt a Bánki-tóba péntek délután egy osztálykiránduláson
Fotó: Vendel Lajos / Nool.hu

Már csak a holttestét találták meg a kamasznak, aki belefulladt a Bánki-tóba

A 15 éves gyerek egy általános iskolai osztálykirándulás közben merült el a Bánki-tóban péntek délután, 15 óra 30 perc körül. Többé nem jött felszínre.

Az eltűnt keresését a rétsági hivatásos tűzoltók, rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai végezték"

– közölte Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. 

Azt is elmondta, hogy a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a 15 éves fiú holttestét a Bánki-tóban.

Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Nógrád vármegyei hírportált arról tájékoztatta, hogy az eset körülményeit a Rétsági Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!