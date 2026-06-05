Belefulladt egy tóba egy gyerek a nógrádi osztálykiránduláson

Tragédia történt péntek délután a Bánki-tónál. Egy 15 éves fiú belefulladt a vízbe, a haláleset körülményeit vizsgálják – tudta meg a Nool.hu.

Hiába keresték, már csak a holttestét találták meg a kamasznak, aki belefulladt a Bánki-tóba péntek délután egy osztálykiránduláson

Fotó: Vendel Lajos / Nool.hu

Már csak a holttestét találták meg a kamasznak, aki belefulladt a Bánki-tóba

A 15 éves gyerek egy általános iskolai osztálykirándulás közben merült el a Bánki-tóban péntek délután, 15 óra 30 perc körül. Többé nem jött felszínre.

Az eltűnt keresését a rétsági hivatásos tűzoltók, rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai végezték"

– közölte Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Azt is elmondta, hogy a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a 15 éves fiú holttestét a Bánki-tóban.

Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Nógrád vármegyei hírportált arról tájékoztatta, hogy az eset körülményeit a Rétsági Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

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