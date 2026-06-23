Sokk: benzinkútra hajtott füstölő kocsijával a sofőr, a töltőállomáson gyulladt ki az autó – videó

Sokkoló jelenetnek lehettek szemtanúi azok az M0-áson lévő autósok, akik arra lettek figyelmesek június 19-én pénteken Szigetszentmiklós környékén, hogy egy füstölő autó nem máshova gurul be, mint egy benzinkútra. A sofőr amint megállt azonnal elhagyta a járművet, majd az másodperceken belül ki is gyulladt a töltőállomáson. Csak a szerencsének köszönhetően nem történt tragédia.

Benzinkútra gurult füstölő autójával a sofőr. Fotó: 123RF

Benzinkúton gyulladt ki az autó

A nem mindennapi esetről a Pest Vármegyei Rendőrség számolt be hivatalos Facebook-oldalán:

A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött. Az ütközés következtében az üzlet ablakai betörtek, valamint az árukészletben is kár keletkezett

- emelték ki hozzátéve, a tűzoltók szerencsére még időben megfékezték a lángokat, így a tűz nem terjedt át sem a töltőállomás épületére, sem a töltőberendezéskre.

Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított.