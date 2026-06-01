Különös módját választotta a meggazdagodásnak egy benzinkutas, de elképesztő bukás lett a vége

A gyors meggazdagodás és a gondtalan élet reménye hajszolta bűnözésbe azt a 36 éves sarkadi férfit, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. A terhelt egy helyi töltőállomáson dolgozott benzinkutasként, és úgy gondolta, megtalálta a tökéletes módszert a jóléthez – írja a Beol.hu.

Ki-, pontosabban lekaparta volna a szerencséjét a gondtalan életre vágyó sarkadi benzinkutas Fotó: MW

A büntetlen előéletű férfi tavaly nyáron kezdett el dolgozni a benzinkúton, ám a becsületes munka nem tartott sokáig. December és január között – alig két hónap leforgása alatt – legalább nyolc alkalommal, összesen 1054 darab, különböző típusú kaparós sorsjegyet lopott el a munkahelyéről. Módszere pofonegyszerű, ám annál kockázatosabb volt: a sorsjegyeket a ruhájába rejtve csempészte ki a töltőállomásról, majd otthon, a négy fal között, lázas izgalommal kaparta le őket, bízva a főnyereményben.

Hatalmas bukással végződött a benzinkutas terve

A szerencsejáték-biznisz katasztrofálisan sült el. Bár a férfi több mint ezer sorsjegyet kapart le, a mesés gazdagság elmaradt: a szelvényekkel mindössze 95 ezer forintot tudott összekaparni.

A dolog szépséghibája, hogy az ellopott sorsjegyek összértéke megközelíti az 1,9 millió forintot.

A benzinkutat üzemeltető cég hatalmas veszteséget szenvedett el, a férfi által okozott kár ugyanis nem térült meg.

Ilyen büntetésre számíthat a szerencsevadász

A Gyulai Járási Ügyészség szerint a férfi rendszeres haszonszerzésre törekedett, ezért nagyobb értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével vádolják.

A vádhatóság azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül, büntetővégzésben hozzon döntést az ügyben. Az ügyészség a bukott benzinkutassal szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kért, vagyonelkobzást indítványozott a 95 ezer forintos nyeremény erejéig, valamint köteleznék a teljes kár megtérítésére.

A férfi így nemcsak a munkáját és a becsületét veszítette el, de a „nagy terv” végén hatalmas adóssággal és egy felfüggesztett börtönbüntetéssel gazdagodhat.

