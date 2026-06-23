Nyers emberi szívet is ehetett a kannibál kórházi dolgozó

Ahogy korábban az Origo is beszámolt róla, döbbenetes részletek láttak napvilágot annak a harmincéves budapesti férfinek az ügyében, akit június 17-én vettek őrizetbe a főváros II. kerületében. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi Osztálya azt követően indított eljárást Zsolt ellen, hogy fülest kaptak: az egyik budapesti kórházban dolgozó beteghordozó otthonában és a munkahelyén is emberi maradványokat rejteget.

A rendőrségi kutatás során a kannibál beteghordozó otthonából hátborzongató leletek kerültek elő

Fotó: police.hu

Nyers szívet ehetett a kannibál beteghordozó

A nyomozók döbbenetes látvánnyal szembesültek a férfi lakásán, ahol komplett alsó lábszárat, kézfejet, agyat, koponyákat, egy bőröndbe rejtett csontkollekciót, valamint egy preparált emberi arcot és arcbőrt is találtak. Előkerült egy befőttesüvegbe zárt szív is, amellyel kapcsolatban még vizsgálják, hogy emberi vagy állati eredetű-e, mint ahogyan az összes többi lefoglalt maradványt is igazságügyi szakértők elemzik.

A Blikk információi szerint a történet legfelfoghatatlanabb szála a férfi kihallgatása során derült ki, ahol Zsolt beismerte, hogy kórosan vonzódik az emberi testrészekhez.

Sokkoló vallomása szerint a maradványokból korábban különböző módokon ételt is készített magának, sőt, fogyasztott is belőlük. A lap értesülései alapján a gyanúsított egészen pontosan egy nyers szívet is megevett, amelyet egy vidéki klinikáról tulajdonított el.

A nyomozás eddigi adatai alapján a férfi valósággal rajongott az anatómiáért és a patológiáért, emellett szabadidejében állatokat is boncolt. Különös szenvedélyét egyáltalán nem titkolta, a környezetében élő családtagjainak és barátainak rendszeresen beszélt a hobbijáról, ráadásul a bizarr gyűjteményéről fotókat is készített. A rendőrség a férfi teljes elektronikai arzenálját – számítógépeit, laptopjait, tabletjeit, telefonjait és adathordozóit – lefoglalta a bizonyítékok biztosítása érdekében.

A hatóságok szerint Zsolt a munkája révén fért hozzá a kórházi maradványokhoz, a gyűjteménye többi darabját pedig Szlovákiában, valamint hazai, elhagyatott temetőkben végzett sírrablások során, a holttestek kiásásával szerezte meg.

A férfit emberi test tiltott felhasználásával és kannibalizmussal gyanúsítják, és bár a kihallgatása után bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság végül bűnügyi felügyeletet rendelt el az ügyében.