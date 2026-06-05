Ehhez már tényleg pofa kell: a lebukott betörő a felfegyverkezett rokonaival tért vissza

Azt hihette először, hogy a gyors zsákmányszerzés után nyom nélkül dobbanthat. A betörő azonban nemcsak lebukott, hanem olyan lépésre szánta el magát, amely miatt még súlyosabb következményekkel kell most szembenéznie. A Heol.hu számolt be az arcpirító pimaszságról.

A pofátlanságnak is van határa, végül megkapja a neki járó büntetését a betörő

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A betörő lopás közben bukott le

A Gyöngyösi Járási Ügyészség vádirata szerint a fiatal férfi 2023 októberében bemászott egy gyöngyösi családi ház udvarára, majd a nyitva hagyott ajtón keresztül bejutott az ingatlanba. A házból különböző műszaki cikkeket vitt magával, ám menekülés közben a sértett utolérte és számon kérte. Bár a férfinak végül sikerült elmenekülnie, a történet itt még korántsem ért véget.

Felfegyverkezett családtagjaival tért vissza

A vádirat szerint a férfi rövid idővel később visszatért a sértett házához, de ezúttal nem egyedül érkezett.

Magával vitte édesapját és több családtagját is, akik botokkal, késekkel és karókkal felszerelkezve jelentek meg az ingatlannál.

A vád szerint az édesapa először a redőnyt verte szét, majd a nála lévő eszközökkel bejutott a sértett háza udvarára. Az ügyészség szerint a csoport fellépése már jóval túlmutatott az eredeti lopási ügyön.

Súlyos büntetésre számíthatnak

A Büntető Törvénykönyv szerint súlyosabban minősül a magánlaksértés, ha azt erőszakkal, éjjel, felfegyverkezve vagy csoportosan követik el. A Gyöngyösi Járási Ügyészség ezért a fiatal férfit kisebb értékre elkövetett lopás vétségével vádolja.

Édesapjával szemben kisebb kárt okozó rongálás vétsége, valamint erőszakkal, éjjel, felfegyverkezve és csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emeltek vádat.

Az ügyészség mindkét vádlott esetében szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az eset ismét rámutat arra, hogy egy eredetileg kisebb súlyú bűncselekmény milyen gyorsan válhat jóval súlyosabb üggyé, ha az elkövetők az erőszak útját választják.

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