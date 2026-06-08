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terrorelhárítási központ

Videón, amint kommandósok csapnak le a Pest vármegyei betörőbandára – fegyvert is találtak náluk

10 perce
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Hónapokon át tartotta rettegésben a közép-magyarországi régiót az a bűnszervezet, amelyet most számoltak fel a rendőrök. A gátlástalan betörőbanda az elektromos kapuk megrongálásától kezdve a páncélszekrények feltöréséig mindennel megpróbálkozott. Végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) fegyveres kommandósai vetettek véget a bűnözők ámokfutásának.
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A megalapozott gyanú szerint a hierarchikusan felépített bűnszervezetet az 56 éves G. István vezette, aki társaival Cegléd, Nagykőrös, Dabas és Kecskemét térségében fosztogatta a gyanútlan lakosokat és építkezéseket. A betörőbanda 2024 októberében csapott le először Cegléden, amikor G. István és hűséges társa, az 57 éves D. Pál megrongálták egy helyi ingatlan elektromos kapujának motorját. A ház udvaráról egy értékes quadot lovasítottak meg a benne felejtett indítókulccsal. Ezzel az akciójukkal több mint 2 millió forintos kárt okoztak – írja a Police.hu.

Ceglédi betörőbandára csapott le a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége
Ceglédi betörőbandára csapott le a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége 
Fotó: részlet a TEK videójából/Police.hu

A sikeren felbuzdulva 2025 márciusában egy építés alatt álló ingatlant vettek célba: az ablakot betörve jutottak be a garázsba, ahol bontatlan csomagolású, nagy értékű háztartási gépekre bukkantak. A zsákmány elszállításához a banda vezére erősítést hívott: az 57 éves H. Szilvia autóval érkezett a helyszínre, hogy elfuvarozza a lopott holmit és a bűnözőket. A tulajdonos kára itt is meghaladta a 2 millió forintot.

Nem volt megállás: belelendült a betörőbanda

A nő nem maradt ki a későbbi akciókból sem: 2025 júniusában egy dabasi építkezésről motorkerékpárt, szerszámgépeket és egyéb műszaki cikkeket vittek el, közel 7 millió forint értékben. 2025 őszén pedig Ladánybenén próbáltak meg feltörni egy vendéglátóhelyi páncélszekrényt, ám egy ott tartózkodó személy megzavarta őket, így futva kellett menekülniük.

A nyomozás adatai szerint G. Istvánhoz további öt betörés köthető, három esetben egyelőre ismeretlen társa volt segítségére, kétszer pedig az 51 éves F. Tiborral indult portyázni. Legutóbbi, május 30-i akciójuk során egy kisbuszt, egy utánfutót, valamint növényeket és kertészeti kisgépeket loptak el mintegy 6,5 millió forint értékben.

Fegyveres TEK-esek csaptak le a vezérre

A Pest vármegyei nyomozók kamerafelvételek elemzésével és adatgyűjtéssel térképezték fel a bűnbandát. Elsőként D. Pált érték utol április 17-én, a szálak azonban elvezettek a szervezet többi tagjához is.

Mivel a nyomozás során kiderült, hogy a banda feje, G. István lőfegyverrel rendelkezhet, a rendőrök nem kockáztattak: a Terrorelhárítási Központ műveleti egységét kérték fel a rajtaütésre. A kommandósok június 3-án, hajnalban rohanták meg a trió ceglédi lakóhelyét, és bilincsben vitték el a gyanúsítottakat. Az akcióban a Kecskeméti Járási Ügyészség munkatársai is részt vettek.

Előkerült a rengeteg lopott luxuscikk és a fegyver

A házkutatások során valóságos kincsesbányára bukkantak a nyomozók. A lefoglalt tárgyak között szerepelnek:

  • dísznövények, növényútlevelek és árcímkék a legutóbbi lopásból,
  • mobiltelefonok, luxus karórák és arany ékszerek,
  • lőfegyver és éles lőszerek,
  • a betörésekhez használt arzenál: pajszerek, adóvevők, fejlámpák és az elkövetéshez használt járművek.

A napokban elfogott három elkövetőt a Pest vármegyei nyomozók üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség mindannyiukat őrizetbe vette, és kezdeményezte a letartóztatásukat.

Videón a támadás: ököllel ütötte a buszsofőrt egy agresszív utas Budán

Egy szemtanú rögzítette a megdöbbentő esetet Budapesten, a Clark Ádám téren. A felvételen tisztán látszik, amint a férfi bántalmazta a buszsofőrt, aki végül kilökte a jármű ajtaján a támadót.

 

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