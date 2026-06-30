Felrobbantom az egész várost, Allahu Akbar! - döntött a bíróság a terrorral fenyegetőző budapesti férfi ügyében

Hat hónap - egy évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte kedden a Budapest Környéki Törvényszék első fokon azt a férfit, aki különböző rendőrkapitányságoknak és a TEK-nek is terrorcselekmények elkövetésével fenyegető e-maileket küldött. A vádirat szerint a budapesti férfi 2024. január 15-én több üzenetet küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a Készenléti Rendőrségnek és több kerületi rendőrkapitányságnak: ezekben azt kérte, küldjék ki a lakcímére a Terrorelhárítási Központot, illetve azt is közölte, hogy lőfegyverrel és lőszerrel rendelkezik.

Döntött a bíróság első fokon a terrorcselekményekkel fenyegető budapesti férfi ügyében / Fotó: Illusztráció (Katrin Bolovtsova /Pexels)

Döntött a bíróság első fokon a terrorcselekményekkel fenyegető budapesti férfi ügyében

A vádlott később a Váci és a Győri Rendőrkapitányság email-címére is fenyegető üzeneteket juttatott el, amelyekben már a bécsi főpályaudvar felrobbantásáról írt. A rendőrség korábbi közlése szerint a férfi az üzeneteiben azt írta hogy "lángba borítom ma éjjel a várost", "felrobbantom az egész várost - Allahu Akbar", illetve "a Hamász nevében terrortámadást tervezek".

A vádlott a tárgyaláson az utolsó szó jogán arra hivatkozott, hogy autizmusban és figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban (ADHD) szenved. Az e-maileket ártatlan üzeneteknek nevezte, ezzel együtt közölte, hogy a tettét megbánta.

A bíróság végül elsőfokú ítéletében a 27 éves budapesti férfit háromrendbeli, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek. A felfüggesztett börtön idejére elrendelte a férfi pártfogói felügyeletét, emellett 1,3 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte. A bíróság a tényállást a vádirattal megegyezően állapította meg, így elsősorban azt, hogy a vádlott fenyegetése komoly félelem kiváltására volt alkalmas.

Az elmeorvosi szakértő alátámasztotta, hogy a vádlott autizmusban szenved és az elkövetés idején kóros elmeállapotban volt, azonban, a büntethetőséget kizáró okot nem állapítottak meg.

A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a férfi büntetlen előéletét, a beismerést, illetve, hogy hosszú ideig állt kényszerintézkedés alatt, halmozott mentális zavarban szenved és kóros elmeállapotban követte el tetteit. Ugyanakkor súlyosító körülményként értékelte azt, hogy több fenyegető üzenetet is elküldött.