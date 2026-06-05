Egy bűnöző BMW-jével száguldozhatnak a rendőrök

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága egy büntetőeljárás során foglalt le egy BMW X5 xDrive 30D típusú gépjárművet. A NAV most úgy döntött, hogy a járművet nem árverésen értékesíti, hanem azt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) ajánlja fel – adta hírül a NAV.

A NAV felajánlotta az általa lefoglalt BMW X5 xDrive 30D típusú gépkocsit a budapesti rendőrségnek

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Rablóból pandúr lesz a BMW-ből

A NAV a közelmúltban egy nagy értékű járművet adott a BRFK-nak, amely korábban egy bűnöző autója volt. A kocsival ezután a budapesti bűnözőket fo

Az adóhatóság az elkobzott járművek többségét árverési oldalán szokta meghirdetni, ám, ha arra alkalmas gépkocsit foglal le, akkor felajánlhatja a nyomozó hatóságoknak. A megfelelő felkészítés után ezek az eszközök a bűnüldözést szolgálják.

A NAV által eddig felajánlott összes, nagy értékű gépjárművet elfogadták a rendőrök, így a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése nemcsak az állam bevételeit gyarapítja, hanem közvetlenül támogatja a rendvédelmi szerveket.

A tudósok szerint - és ezt felmérések is igazolják - a BMW-sek parkolnak az egyik legrosszabbul az autósok között. Mutatjuk, hogy kik azok, akik még náluk is bénábbak vagy hanyagabbak.