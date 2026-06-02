Bombariadó és pánik Szegeden – mindenki rohant

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Lezárták a Szegedi Törvényszék épületét, miután fenyegetés érkezett a hatóságokhoz. Az épület kiürítését és teljes átvizsgálását azonnal megkezdték a rendőrök, a kényszerű intézkedést pedig egy váratlan bombariadó tette szükségessé.
Délelőtt 10:50-kor érkezett a bejelentés, amely szerint a Szegedi Törvényszéken bombariadó történt. Az eset mintegy 90 embert érintett, ezért az ott tartózkodók és a dolgozók biztonsága érdekében a hatóságok azonnal megkezdték az épület kiürítését – írta a Délmagyar.hu.

Bombariadó Szegeden
Fotó: Delmagyar/Karnok Csaba

Kiürítették a Szegedi Törvényszéket bombariadó miatt

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete megerősítette, hogy a Szegedi Törvényszék épületében bombariadó van. A hatóságok azonnal reagáltak a fenyegetésre: az ott zajló munkát és a forgalmat felfüggesztették, az épületet lezárták, a benntartózkodókat pedig evakuálták. A rendőrség szakemberei jelenleg is nagy erőkkel, tetőtől talpig vizsgálják át a helyszínt, hogy teljesen kizárják egy esetleges robbanószerkezet jelenlétét. További képeket ide kattintva tekinthet meg.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy ingatlanfejlesztés során előkerült második világháborús katonai robbanótest miatt teljesen le kellett zárni a fővárosi Ménesi út egy részét, a hatóságok pedig mintegy százméteres körzetben kiürítették az építkezés környékét.

 

