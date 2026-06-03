Fenyegető e-mailek és bombariadó: a bácskertesi József Attila Általános Iskolát is ki kellett üríteni

Újabb kiterjedt bombariadó érte el a szerbiai oktatási intézményeket, miután számos általános és középiskola kapott fenyegető üzeneteket e-mailben – írta a Pannon RTV. A hatóságok a biztonsági protokolloknak megfelelően azonnal intézkedtek, így az érintett épületekből elővigyázatosságból evakuálták a diákokat és a pedagógusokat. Miközben a rendőrség és a speciális terrorelhárítási egységek megkezdték az ingatlanok módszeres átvizsgálását, a hivatalos szervek egyelőre nem közöltek részletesebb információkat az elkövetők kilétéről vagy az e-mailek pontos forrásáról.

Bombariadó miatt több szerbiai iskolát kiürítettek

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Bombariadó miatt ürítették ki az iskolát

A fenyegetés a Vajdaságot is elérte, többek között a bácskertesi (kupuszinai) József Attila Általános Iskolát is ki kellett üríteni. Csíkos Sándor, az intézmény igazgatója megerősítette a hírt, és elmondta, hogy az akció a korábbi évek sajnálatos tapasztalatai alapján, már-már rutinszerűen zajlott le.

A környező települések iskoláihoz hasonlóan a bácskertesi intézménybe is elektronikus úton érkezett a riasztás, amely a helyszíni ellenőrzések után alaptalannak bizonyult. A helyi hatóságok és a rendőrség professzionálisan és gyorsan végrehajtotta az épület kiürítését, majd a legalaposabb átvizsgálást követően, a közvetlen veszély elmúltával engedélyezték a diákok visszatérését az iskolapadokba.

Amíg a szakemberek a biztonsági ellenőrzést végezték, az intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint a tanulókat a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület épületében helyezték el.

Lezárták a Szegedi Törvényszék épületét, miután fenyegetés érkezett a hatóságokhoz. Az épület kiürítését és teljes átvizsgálását azonnal megkezdték a rendőrök, a kényszerű intézkedést pedig egy váratlan bombariadó tette szükségessé.