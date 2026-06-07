Evakuálják a környéket: bombát találtak Veszprém mellett

Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton. A lakosság biztonsága érdekében az érintett ingatlanokat ideiglenesen el kell hagyniuk a Felső-Újsor utca környékén élőknek – tájékoztat a Veol.hu.

Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton Fotó: illusztráció/Horváth Balázs

Bombát találtak Gyulafirátóton

Az evakuálás idejére a gyulafirátóti művelődési házban alakítottak ki pihenőhelyet, ahol az érintettek a robbanótest elszállításáig tartózkodhatnak. A Veszprém vármegyei hírportál információi szerint a bomba kiemelése és elszállítása mintegy három órát vesz igénybe. Ez idő alatt a környéken forgalomkorlátozásokra és fokozott hatósági jelenlétre lehet számítani. A hatóságok a lakosság türelmét és együttműködését kérik a művelet ideje alatt.

Bombariadó és pánik Szegeden

A napokban lezárták a Szegedi Törvényszék épületét, miután fenyegetés érkezett a hatóságokhoz. Az épület kiürítését és teljes átvizsgálását azonnal megkezdték a rendőrök.