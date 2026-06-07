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bombát találtak

Evakuálják a környéket: bombát találtak Veszprém mellett

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A hatóságok megkezdték az érintett terület biztosítását. Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton, a Felső-Újsor utcában.
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bombát találtakgyulafirátótonvilágháborús bombaevakuálás

Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton. A lakosság biztonsága érdekében az érintett ingatlanokat ideiglenesen el kell hagyniuk a Felső-Újsor utca környékén élőknek – tájékoztat a Veol.hu.

Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton
Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton Fotó: illusztráció/Horváth Balázs

Bombát találtak Gyulafirátóton 

Az evakuálás idejére a gyulafirátóti művelődési házban alakítottak ki pihenőhelyet, ahol az érintettek a robbanótest elszállításáig tartózkodhatnak. A Veszprém vármegyei hírportál információi szerint a bomba kiemelése és elszállítása mintegy három órát vesz igénybe. Ez idő alatt a környéken forgalomkorlátozásokra és fokozott hatósági jelenlétre lehet számítani. A hatóságok a lakosság türelmét és együttműködését kérik a művelet ideje alatt.

Bombariadó és pánik Szegeden

A napokban lezárták a Szegedi Törvényszék épületét, miután fenyegetés érkezett a hatóságokhoz. Az épület kiürítését és teljes átvizsgálását azonnal megkezdték a rendőrök.

 

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