A világ végén is utolérte az igazságszolgáltatás a magyar keresztapát

Nemzetközi összefogás vetett véget egy bujkáló magyar bűnöző menekülésének, akit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai már hazaszállítottak az országba. A 70 éves R. László ellen még tavaly év elején léptettek életbe globális körözést, miután a bíróság befolyással üzérkedés bűntette miatt három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A férfi ahelyett, hogy önként bevonult volna a börtönbe, a felelősségre vonás elől külföldre szökött – írta a Police.hu.

Dubajba menekült a börtön elől

Fotó: Police.hu

Dubajból megy a börtönbe a magyar alvilág ismert alakja

Igazi nagyhalat fogtak a magyar és a nemzetközi hatóságok: az Egyesült Arab Emírségekben csaptak le a 70 éves R. Lászlóra, akit a hazai médiában csak a hazai alvilág egyik „keresztapjaként” emlegettek. A férfi neve egyáltalán nem ismeretlen a rendőrség előtt, hiszen az elmúlt évtizedekben szinte az összes nagy port kavart ügyben felbukkant:

érintett volt a kilencvenes évek olajszőkítéseiben, a hírhedt kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztést kapott, de gyanúsították orgazdasággal is, a bizonyos "parfümös ügyben".

A Pest vármegyei nyomozók, az ORFK nemzetközi központja (NEBEK) és a Készenléti Rendőrség „fejvadászai” (KR NNI) közösen elemezték az adatokat. A szálak végül Dubajba vezettek. A magyar rendőrök információi alapján a helyi hatóságok május 11-én kattintották a bilincset a férfi csuklójára.

R. Lászlót június 6-án szállították vissza Magyarországra – Dubajból bécsi átszállással hozták Budapestre –, így most már biztosan megkezdi a rá kiszabott jogerős büntetését.

Az eset újfent bizonyítja, hogy a bűnözőknek a több ezer kilométeres távolság sem nyújt biztonságot, a rendőrség a világ túlsó felén is utoléri a bujkálókat.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Tóth Andi neve a Fővárosi Törvényszék legutóbbi tárgyalása után immár hivatalosan is összefonódott a hazai sztárvilágot 2022 októberében megrázó drogbotránnyal, egyértelművé téve, hogy az eddig tagadó énekesnő volt az a híresség, akit akkor kórházba kellett szállítani.