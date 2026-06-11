Halálra kínozta cellatársát egy férfi a börtönben

A Győri Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így a többszörösen büntetett előéletű férfi 5 év 6 hónap szabadságvesztést kapott halált okozó testi sértés bűntette miatt. Az első összefoglaló adatok szerint a tragédiához egy pitiáner, mindennapi élelmiszer körüli vita vezetett, a bántalmazás pedig olyan súlyos belső sérüléseket okozott, amelyek a sértett alapbetegségeivel együtt végzetesnek bizonyultak a börtön falai között – írta a Kisalföld.hu.

Egy vita vezetett a börtön gyilkossághoz

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Halálos verekedés a börtön falai között

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2025-ben elzárásbüntetését töltötte, amikor egy közös zárkába került a későbbi áldozattal. A férfi már a korábbiakban is rendszeresen elvette és megette zárkatársa kenyerét, miközben folyamatosan veréssel is fenyegette a gyengébb rabot.

A végzetes napon a sértett eredetileg azt ígérte, hogy kávéért cserébe átadja az ételét a vádlottnak, ám végül mégis maga fogyasztotta el azt, ami miatt hatalmas felháborodás tört ki a cellában.

A számonkérés gyorsan tettlegességig fajult: a dühös férfi többször megütötte, majd közepes erővel bordatájékon meg is rúgta zárkatársát. A súlyosan sérült áldozatot 2025. február 13-án kellett kórházba szállítani, ahol az orvosok életveszélyes, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket diagnosztizáltak nála. Bár a Szombathelyi Törvényszék elsőfokú döntése ellen a védelem a minősítés megváltoztatásáért és enyhítésért fellebbezett, a Győri Ítélőtábla osztotta a főügyészség álláspontját, így a kiszabott büntetés jogerőre emelkedett.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Kaposvári Járásbíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt két fiatalkorú vádlottat, akik csoportosan elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt álltak bíróság elé, miután szándékosan tüzet gyújtottak egy helyi intézményben.