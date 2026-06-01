Még aznap visszakerült a fegyházba a droggal kereskedő férfi

Rendkívüli határozottsággal és precizitással csaptak le a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői, valamint a Cserhát Mélységi és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai május 27-én egy 44 éves helyi férfira. A gyanúsított alig néhány órával korábban, azon a délelőttön hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézet kapuját, ám a múltban elkövetett bűnei miatt a börtön falai szinte azonnal, még aznap újra bezárultak mögötte – írta a Police.hu.

A börtön ajtaja ugyan kinyílt a szabadság felé, de még aznap be is zárult a drogkereskedő mögött

Vissza a börtön árnyékába

A rendőrségi jelentés szerint a férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt állították elő a vármegyei főkapitányságra, ahol a nyomozók haladéktalanul gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügy hátterében egy kiterjedt, az egész régiót behálózó illegális üzletág áll, amelyet a férfi a gyanú szerint szisztematikusan épített ki.

A nyomozás eddigi adatai alapján a 44 éves férfi 2025-ben kiterjedt ügyfélkört alakított ki a vármegye területén, akiket rendszeresen ellátott a köznyelvben csak „füst” néven ismert, rendkívül veszélyes kábítószerrel. A gyanúsított nem elszigetelt esetekben értékesített, hanem hosszabb időn keresztül, visszatérően biztosította a mérget a függők számára, súlyosan veszélyeztetve ezzel a helyi közösségek biztonságát és a fiatalságot.

A bűnös hálózat és az értékesítési lánc több települést is érintett:

Somoskőújfalu,

Salgótarján,

Endrefalva,

Karancsság,

Lucfalva.

A férfi a terjesztést olyannyira megszervezte, hogy a lebukás kockázatát minimalizálva egyes esetekben közvetítőket, úgynevezett futárokat is igénybe vett a tiltott szerek célba juttatásához.

A Nógrád vármegyei nyomozók a férfit a kihallgatását követően őrizetbe vették és azonnal kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság osztotta a vádhatóság álláspontját és elrendelte a kényszerintézkedést, így a kapzsi bűnöző a kérészéletű szabadulása után ismét a rácsok mögött talált magát.

Egy másik ügyben a gyanú szerint a kiskunfélegyházi férfi nemcsak pénzért, de lopott holmikért cserébe is mérgezte a helyieket kristállyal. Ráadásul a vevőkörében kiskorúak is voltak. Mint kiderült, a 24 éves drogdíler igazi nehézfiú, a számláján brutális nőverés és autólopás is szerepel.