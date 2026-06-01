Nemzetközi börtönkommandó szállta meg az állampusztai fogházat, lázadásra készültek a rabok

Különleges kommandósok érkeztek a világ több országából Magyarországra egy rendkívüli szakmai gyakorlatra. A börtönkommandó tagjai egy szimulált lázadás felszámolását is modellezték az állampusztai büntetés-végrehajtási intézetben.
A fekete ruhás, különleges felszerelést viselő kommandósok sorra érkeztek az állampusztai börtön és fogház területére, ahol egy pillanatra úgy tűnhetett, mintha valódi rablázadás tört volna ki. A börtönkommandó egységei azonban ezúttal nem éles bevetésen vettek részt, hanem egy nemzetközi szakmai gyakorlat résztvevőiként mutatták be tudásukat – írja a Blikk.

Börtönkommandó akcióban
Fotó: BvOP

A börtönkommandó a világ több országából érkezett

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet meghívására Szlovákiából, Csehországból, Horvátországból, Izraelből és Hongkongból is érkeztek szakemberek az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

A BVOP Biztonsági Szolgálata által szervezett képzésen összesen 17 külföldi és magyar szakember vett részt.

Makula György bv. ezredes, a BVOP Kommunikációs Főosztályának vezetője a Blikknek elmondta, hogy a résztvevők saját országuk speciális taktikai megoldásait, biztonsági eljárásait és fejlesztési tapasztalatait osztották meg egymással.

Lázadás és fogolyszökés esetére készülnek

A büntetés-végrehajtás műveleti egységei a börtönök legveszélyesebb helyzeteinek kezelésére vannak kiképezve. Feladataik közé tartozik a fogolyzendülések, zárkatorlaszok, erőszakos konfliktusok, fogolyszökések és egyéb rendkívüli események felszámolása.

A gyakorlat során a résztvevők több szimulált helyzetet is végrehajtottak, amelyek során a gyors reagálást, a taktikai mozgást és az összehangolt csapatmunkát gyakorolták.

A műveleti egységek állományába csak a legalkalmasabb büntetés-végrehajtási dolgozók kerülhetnek be.

A jelentkezőknek többéves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, emellett szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon is át kell esniük.

A kiválasztás során kiemelten fontos a stressztűrő képesség, a gyors döntéshozatal, a kommunikációs készség és a kiváló fizikai állapot.

A börtönkommandó tagjai nem használnak lőfegyvert Fotó: BvOP

A börtönökön belüli beavatkozások egyik sajátossága, hogy a műveleti egységek tagjai nem viselnek lőfegyvert, de enélkül is képesek rendet teremtenie.

Ennek oka, hogy egy zárt intézményben egy megszerzett szolgálati fegyver rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelenthetne. 

A kommandósok ezért speciális védőfelszerelésben dolgoznak, amely ellenáll a szúró- és vágóeszközöknek, valamint jelentős védelmet nyújt a fizikai támadásokkal szemben.

A rend helyreállításakor elsősorban taktikai eljárásokra, csapatmunkára és speciális kényszerítő eszközökre támaszkodnak.

Folyamatosan gyakorolnak

A magas szakmai színvonal fenntartása érdekében a műveleti egységek tagjai rendszeres továbbképzéseken és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt.

A kiképzések során különös hangsúlyt kap a szűk helyiségekben végrehajtott

 

taktikai mozgás, a konfliktuskezelés, az önvédelem, valamint a különböző rendkívüli események szimulációja.

A mostani nemzetközi képzés egyik legfontosabb célja az volt, hogy a különböző országok elit börtönkommandósai megismerjék egymás módszereit, és a jövőben még hatékonyabban tudjanak fellépni a büntetés-végrehajtási intézetekben kialakuló veszélyhelyzetekkel szemben.

Bemutatjuk a NAV titkos elitcsapatát, ők kapják el a leggátlástalanabb csalókat – videó

Legyen szó csempészekről, számlagyárosokról vagy adócsalókról, a Merkúr bevetési egység akkor lép, amikor már senki más nem tud. Ők a NAV „kommandósai”, akik éles helyzetekben dolgoznak, ahol egyetlen másodperc is sokat számít. A Jard podcast első Origón futó adásában egy ritka interjúban szólal meg a titokzatos alakulat élsportolóból lett vezetője – akinek nevét és arcát okkal nem ismerhetjük. A parancsnok Kisléghi-Nagy Rudolfnak, a műsor vezetőjének beszélt a bevetésekről, a csapat működéséről, és arról is, miért kell néha olyan parancsnok, „aki után az egész csapat csukott szemmel megy a vízbe”.

 

