Nemzetközi börtönkommandó szállta meg az állampusztai fogházat, lázadásra készültek a rabok

A fekete ruhás, különleges felszerelést viselő kommandósok sorra érkeztek az állampusztai börtön és fogház területére, ahol egy pillanatra úgy tűnhetett, mintha valódi rablázadás tört volna ki. A börtönkommandó egységei azonban ezúttal nem éles bevetésen vettek részt, hanem egy nemzetközi szakmai gyakorlat résztvevőiként mutatták be tudásukat – írja a Blikk.
A börtönkommandó a világ több országából érkezett
A magyar büntetés-végrehajtási szervezet meghívására Szlovákiából, Csehországból, Horvátországból, Izraelből és Hongkongból is érkeztek szakemberek az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.
A BVOP Biztonsági Szolgálata által szervezett képzésen összesen 17 külföldi és magyar szakember vett részt.
Makula György bv. ezredes, a BVOP Kommunikációs Főosztályának vezetője a Blikknek elmondta, hogy a résztvevők saját országuk speciális taktikai megoldásait, biztonsági eljárásait és fejlesztési tapasztalatait osztották meg egymással.
Lázadás és fogolyszökés esetére készülnek
A büntetés-végrehajtás műveleti egységei a börtönök legveszélyesebb helyzeteinek kezelésére vannak kiképezve. Feladataik közé tartozik a fogolyzendülések, zárkatorlaszok, erőszakos konfliktusok, fogolyszökések és egyéb rendkívüli események felszámolása.
A gyakorlat során a résztvevők több szimulált helyzetet is végrehajtottak, amelyek során a gyors reagálást, a taktikai mozgást és az összehangolt csapatmunkát gyakorolták.
A műveleti egységek állományába csak a legalkalmasabb büntetés-végrehajtási dolgozók kerülhetnek be.
A jelentkezőknek többéves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, emellett szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon is át kell esniük.
A kiválasztás során kiemelten fontos a stressztűrő képesség, a gyors döntéshozatal, a kommunikációs készség és a kiváló fizikai állapot.
A börtönökön belüli beavatkozások egyik sajátossága, hogy a műveleti egységek tagjai nem viselnek lőfegyvert, de enélkül is képesek rendet teremtenie.
Ennek oka, hogy egy zárt intézményben egy megszerzett szolgálati fegyver rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelenthetne.
A kommandósok ezért speciális védőfelszerelésben dolgoznak, amely ellenáll a szúró- és vágóeszközöknek, valamint jelentős védelmet nyújt a fizikai támadásokkal szemben.
A rend helyreállításakor elsősorban taktikai eljárásokra, csapatmunkára és speciális kényszerítő eszközökre támaszkodnak.
Folyamatosan gyakorolnak
A magas szakmai színvonal fenntartása érdekében a műveleti egységek tagjai rendszeres továbbképzéseken és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt.
A kiképzések során különös hangsúlyt kap a szűk helyiségekben végrehajtott
taktikai mozgás, a konfliktuskezelés, az önvédelem, valamint a különböző rendkívüli események szimulációja.
A mostani nemzetközi képzés egyik legfontosabb célja az volt, hogy a különböző országok elit börtönkommandósai megismerjék egymás módszereit, és a jövőben még hatékonyabban tudjanak fellépni a büntetés-végrehajtási intézetekben kialakuló veszélyhelyzetekkel szemben.
