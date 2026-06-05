Bosszút állt gyermekein a magányos apa: felgyújtotta az örökségüket, majd magával is végzett

Brutális tűz pusztított Kecskeméten kedden, a Bojtorján utca egyik kertesházában: az ingatlan teljesen kiégett, a kár helyrehozhatatlan. A tűznek egyetlen áldozata volt, egy helyben lakó, 66 éves volt városrendész, aki nemrég ment nyugdíjba. A helyiek információi szerint nem baleset, hanem öngyilkosság történhetett – adta hírül a Blikk.hu. A portál szerint a férfi gyermekein akart bosszút állni úgy, hogy megsemmisíti az örökségüket.

Öt sugárral oltották a lángokat a tűzoltók Kecskeméten, Sz. Csaba házánál, aki bosszúból gyújtotta fel az ingatlant

Fotó: FKI (illusztráció)

Elképesztő bosszút forralt a magányos apa

Habár a dörrenést nem hallotta, de a szomszédban lakó hölgy, Irén is beszámolt arról, hogy a férfi a ház felgyújtása után engedéllyel tartott vadászfegyverével lőtte főbe magát. A nő a lehetséges okokról elmondta: Sz. Csaba egyedül élt, az utóbbi időben teljesen kifordult magából. A lányai és a felesége elhagyták, Budapestre költöztek. A férfi azzal fenygetőzött, hogy tesz róla, a lányai ne örököljenek semmit, amiért elhagyták. De a szomszéd akkor még nem gondolta, hogy ilyen drasztikus véget ér a történet. Kiemelte: akár az egész utcát felgyújthatta volna a felelőtlen férfi, az egyik szomszéd ingatlan is lángra kapott, de a tűzoltóknak sikerült megfékezni a tüzet. A tűz méreteiről sokat elmond, hogy a lánglovagok öt vízsugárral oltották el a lángokat. A rendőrség napokkal a tűz után is vizsgálódott a helyszínen.

A férfi városrendészként dolgozott, jó munkaerőnek tartották, ismerte a környező tanyavilágot, amit gyakran látogatott, hogy segítsen az ott élőknek. Talán a munkamániája lett a férfi veszte is: a családját elhanyagolta, szinte csak a munkájának élt, amiben viszont nagyon elfáradt. A nyugdíjkorhatárt elérve azt mondta, nem szeretne hosszabbítani, ám ez az érzés kölcsönös volt. Egykori kollégája szerint látszott rajta a zavarodottság az utolsó időszakban. Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntető- és közigazgatási hatósági eljárást is indított az ügy kapcsán.

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