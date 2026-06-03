Kegyetlen mészárlássá fajult a kőbányai szerencsejátékos adóssága

Ezúttal egy kőbányai vendéglátós döntött úgy, hogy a törvényes és erkölcsi normákat teljesen sárba tiporva, bozótvágó pengékkel rendezi el tetemes adósságát. A Fővárosi Főügyészség határozott fellépésének köszönhetően most hét vietnámi férfi ellen emeltek vádat, akik a vádhatóság szerint előre kitervelten, hidegvérrel akarták kioltani három honfitársuk életét Budapesten – írta a Hirado.hu.

Bozótvágó késsel támadtak egymásra a vietnámi maffia tagjai

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Bozótvágó késekkel a becsület ellen

A drámai események gyökerei a szerencsejáték sötét és züllött világába vezetnek vissza. A bűnügy 46 éves fővádlottja, egy budapesti éttermet üzemeltető vietnámi állampolgár, féktelen játékszenvedélye miatt tarthatatlan helyzetbe sodorta magát, és

több mint 22 millió forintos tartozást halmozott fel három jóhiszemű hitelezőjével szemben. Ahelyett azonban, hogy a becsület útját választva megadta volna az adósságát, a férfi ördögi tervet eszelt ki és elhatározta, hogy a hitelezők fizikai megsemmisítésével törli el a kötelezettségeit.

A gyilkos terv végrehajtásához négy elszánt honfitársát fogadta fel végrehajtónak. 2025. február 6-án délutánra, a tartozás rendezésének hamis ígéretével, a X. kerületi étterméhez csalta a három sértettet. Miközben az étteremben a tárgyalásnak álcázott csapda előkészületei zajlottak, a sötét ruhába, kapucniba és arcukat elfedő maszkba öltözött pribékek már lesben álltak a közelben, kezükben a negyven-ötven centiméteres, félelmetes fegyverekkel, ugrásra készen várva a parancsot.

A gyanútlan sértettek két kísérőjükkel érkeztek meg a találkozóra. A fővádlott ekkor behívta az egyik hitelezőt az irodájába, míg a többiek gyanútlanul a teraszon várakoztak. A zárt ajtók mögött a vendéglátós arcátlan ultimátumot fogalmazott meg és követelte, hogy a sértett vállalja át és fizesse meg helyette a teljes adósságot. Amikor a megdöbbent férfi ezt határozottan visszautasította, a vádlott jéghideg hangon megfenyegette:

Amint kilépsz ebből az irodából, meghalsz!

A fenyegetést követően azonnal elszabadult a pokol. Bár az egyik áldozatnak sikerült elmenekülnie a helyszínről, a fővádlott parancsot adott a teraszon tartózkodók likvidálására. A maszkos támadók vadállati kegyetlenséggel rontottak rá a fegyvertelen emberekre. A legtöbbjüknek az utolsó pillanatban sikerült elugrania a suhogó pengék elől, ám egy szerencsétlen férfit hárman is bekerítettek és késeikkel kaszabolni kezdtek. Az áldozat csak a csodával határos módon élte túl a támadást, de így is életveszélyes, súlyos sérüléseket szenvedett.

A Fővárosi Főügyészség a törvény teljes szigorával lépett fel a budapesti közbiztonságot és a társadalmi együttélés alapjait sárba tipró elkövetőkkel szemben. A vádirat előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint súlyos testi sértés kísérlete miatt született meg.

A vádhatóság határozott indítványt tett, hogy a bíróság ítélje el a vádlottakat – akik közül hatan jelenleg is rácsok mögött, kényszerintézkedés alatt állnak – letöltendő fegyház-, illetve börtönbüntetésre, valamint véglegesen utasítsa ki őket Magyarország területéről. Hazánknak nincs szüksége olyan külföldi elemekre, akik a magyar főváros utcáit machetékkel akarják a vadnyugati törvények színterévé változtatni.