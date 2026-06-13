Hiába szabadult a börtönből, gigantikus kártérítést fizethet Bródy János fia

Már nem a rácsok mögött tölti a mindennapjait, de a legsúlyosabb következmények egy része még csak most következhet számára. A börtönbüntetése mellett megítélt kártérítés miatt Bródy János fia hosszú időre komoly anyagi teherrel nézhet szembe – írja a Bors.

A börtön után hatalmas kártérítés megfizetésére kötelezték Bródy János fiát

Fotó: Facebook

Akár 15 év börtönt is kaphatott volna Bródy János fia

Mint arról korábban beszámoltunk, Bródy Dánielt 2023 decemberében ítélte két év börtönbüntetésre egy San Franciscó-i bíróság. Az ügy hátterében az állt, hogy a férfi kirúgását követően bosszúból beavatkozott korábbi munkaadója, a The First Republic Bank informatikai rendszerébe. A vád szerint különböző kódokat törölt, amellyel jelentős károkat okozott a pénzintézetnek.

Az amerikai hatóságok szerint a cselekmény súlya alapján akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható lett volna. Bródy Dániel azonban megállapodást kötött az ügyészséggel, beismerte tettét és bűnösnek vallotta magát.

Ennek köszönhetően végül két év börtönbüntetést kapott.

A férfi egy olyan büntetés-végrehajtási intézetbe került, ahol elsősorban nem az erőszakos bűncselekmények elkövetőit helyezik el.

A kártérítés összege meghaladja a 163 millió forintot

Az ismertetett bírósági dokumentumok szerint Bródy Dániel ugyan már szabadult, de még közel két éven át büntetőfelügyelet alatt áll. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok bármikor ellenőrizhetik, és a számára kijelölt régiót sem hagyhatja el külön engedély nélkül. Amennyiben újabb bűncselekményt követne el, vagy annak gyanúja merülne fel vele szemben, akár vissza is kerülhet a börtönbe.

A bíróság 529 ezer 266 dollár megfizetésére kötelezte. Ez a jelenlegi árfolyamon mintegy 163 millió forintnak felel meg. Bródy Dániel és ügyvédje az ítélet után enyhítésért fordult a fellebbviteli bírósághoz, azonban kérelmüket elutasították.

A férfi ezt követően sem adta fel.

A bírósági iratok szerint később perújrafelvételt is kezdeményezett, abban bízva, hogy mérsékelhetik a rá kiszabott kötelezettségeket. Az illetékes bíróság azonban ezt a kérelmet is elutasította.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a korábban kiszabott büntetés mellett a több mint félmillió dolláros, átszámítva 163 millió forintos kártérítést is meg kell fizetnie.