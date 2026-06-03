Emiatt nem tud haladni az M3-ason, brutális baleset történt

Kedden éjfél körül több jármű ütközött össze az M3-as autópályán: a brutális balesetben két kamion, egy kisfurgon és egy autó karambolozott a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Hatvan közelében, az 58-as kilométernél a Heol.hu információi szerint.

Brutális baleset történt az M3-as autópályán

Fotó: Police.hu

Volt dolga a hatóságoknak a brutális balesetnél

A hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki két embert a furgonból, egy embert pedig az autóból emeltek ki. A helyszínre mentők is érkeztek. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

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Megszólalt a közétkeztetésért felelős cég, miután nagy felháborodást váltottak ki azok a szülői beszámolók, amelyek szerint bogarak, csótányok és kavicsok is kerültek a gyerekek ételeibe. A budafoki menzabotrányban érintett vállalkozás határozottan visszautasította, hogy a szennyeződések náluk kerültek volna az ebédbe. Részletekért kattintson ide!