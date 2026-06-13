Ájulásig verte, majd meggyalázta a 21 éves lányt a vilmányi ragadozó

Összekulcsolt kezekkel, bilincsben ült a tárgyalóteremben az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy 2021-ben majdnem megölte egy 21 éves nőt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A brutális támadás után az áldozat életveszélyes sérülésekkel feküdt az út szélén, miközben támadója a pénzét és értékeit is elvette. A Boon.hu közölt részleteket a megrázó bűntényről.

A brutális támadás áldozata alig emlékszik a történtekre

Fotó: Illusztráció (Katrin Bolovtsova /Pexels)

A brutális támadás után motorosok találták meg a nőt

A fiatal nő Vilmányból indult gyalog Novajidrány irányába, miután összeveszett az édesanyjával. A buszra hosszú órákat kellett volna várnia, ezért döntött úgy, hogy gyalog folytatja az útját.

A vádirat szerint ekkor figyelt fel rá a 28 éves férfi, aki meglátta, hogy táska van nála. A nyomozás szerint ekkor határozta el, hogy kirabolja.

A támadó olyan kegyetlenül bántalmazta a nőt, hogy az eszméletét vesztette. Elvette a telefonját, az iratait, a bankkártyáját, valamint mintegy ötvenezer forint készpénzt is.

Megdöbbentő részletek hangzottak el a bíróságon

A tárgyaláson ismertetett adatok szerint a dulakodás során a sértett ruházata részben lekerült róla.

Az ügyészség szerint a vádlott ezt követően szexuális indíttatásból a magatehetetlen nő fehérneműjére önkielégítést végzett.

Az életveszélyes állapotban lévő áldozatra később motorosok bukkantak rá egy út széli árok közelében. Azonnal segítséget hívtak.

Eltört az egész arccsontja

A nő életét több műtéttel sikerült megmenteni.

Korábban az édesanyja a Tények műsorában arról beszélt, hogy lánya rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett.

A sértett teljes arccsontja eltört, emellett súlyos fejsérüléseket is elszenvedett. Az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért.

Az áldozat semmire sem emlékszik

A Miskolci Törvényszéken ismertetett szakértői vélemény szerint a nő a mai napig amnéziában szenved.

A szakértők megállapították, hogy a sértett nem képes felidézni a vele történteket, így a támadás részleteire sem emlékszik.

A tárgyaláson pszichológus szakértőt is meghallgattak, aki a vádlott személyiségét elemezte. Elmondása szerint a férfi agresszív személyiség, aki a feszültségekre hirtelen, robbanásszerű reakciókkal válaszol.