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Vörös riasztást adtak ki, tombol a hőkupola

Budapest

Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék, borzalmas, ami történt

1 órája
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Több baleset is fennakadást okoz a közösségi közlekedésben a fővárosban. Nagy erőkkel mentenek Budapesten.
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Budapestkatasztrófavédelemszirénabaleset

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyszerre több baleset is fennakadást okoz Budapesten. Úgy tudni, hogy elsőnek két személyautó ütközött össze Újpesten, az István út és az Árpád út kereszteződésében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben is.

Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék
Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék Fotó: Shutterstock

Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék

Majd percekkel később összeütközött két személyautó Budapest XVI. kerületében is, a Pálya utca és a Baross utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán, váltakozva halad a forgalom - írj a katasztrófavédelem

 

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