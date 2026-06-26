Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék, borzalmas, ami történt

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyszerre több baleset is fennakadást okoz Budapesten. Úgy tudni, hogy elsőnek két személyautó ütközött össze Újpesten, az István út és az Árpád út kereszteződésében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben is.

Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék Fotó: Shutterstock

Elesett Budapest: szirénák zajától hangos az egész környék

Majd percekkel később összeütközött két személyautó Budapest XVI. kerületében is, a Pálya utca és a Baross utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán, váltakozva halad a forgalom - írj a katasztrófavédelem.