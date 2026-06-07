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Dráma a Budapest Parkban: ezt tudni az újraélesztett énekesnő állapotáról

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Sokkoló pillanatok zajlottak le péntek este a színpadon, amikor egy fellépés közben hirtelen eszméletét vesztette és összeesett a Loophia zenekar mindössze 25 éves énekesnője. A fiatal énekes életéért hosszú perceken át küzdöttek a helyszínen tartózkodó egészségügyi szakemberek, mire végül sikerült stabilizálni az állapotát a Budapest Park rendezvényén.
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budapest parkloophiaelefánténekesnőzenekar

Hatalmas riadalom alakult ki péntek este a Budapest Park közönségében, amikor az Elefánt előzenekaraként fellépő Loophia formáció 25 éves énekesnője már az első dal közben váratlanul eszméletét vesztette és összeesett a színpadon. A helyszínen tartózkodó egészségügyi szakemberek azonnal a segítségére siettek, és megkezdték az ellátást. Az egyik szemtanú szerint a nézőkben akkor tudatosult a baj nagysága, amikor a mentőcsapatot kabátokkal, majd fekete paravánokkal takarták el a kíváncsi tekintetek elől – írta a Blikk.

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Összesett egy énekes a Budapest Parkban koncert közben
Fotó: Suvan Chowdhury / Pexels.com

A megrázó események miatt az Elefánt zenekar azonnal lemondta az esti koncertjét és teljes támogatásukról biztosították az énekesnőt, akinek mielőbbi felépülésében bíznak.

Megszólalt a menedzsment a Budapest Park-beli dráma után

Az esetet követően a Loophia zenekar a Facebook-oldalán azonnal tájékoztatta a rajongókat a helyzetről:

A Park egészségügyi személyzete azonnal a segítségére sietett. Azt a tájékoztatást kaptuk tőlük, hogy stabil állapotban átadták az Országos Mentőszolgálatnak.”

Bár a Blikk megkeresésére a Budapest Park és a zenekar menedzsmentje a magánszféra védelmére hivatkozva elzárkózott a nyilatkozattételtől, az RTL Híradónak sikerült elérnie az énekesnő édesanyját.

Az édesanya megerősítette, hogy a kórházban egy eddig ismeretlen szívproblémát állapítottak meg a lányánál, aki már stabil állapotban van, a kötelező alkohol- és drogtesztje pedig negatív lett. A történtek a főzenekart is mélyen megrázták, az Elefánt frontembere, Szendrői Csaba őszintén vallott arról, miért mondták le azonnal a koncertet:

Emberileg és érzelmileg én annyira megroppantam, megijedtem, hogy képtelen lettem volna úgy felmenni a színpadra, ahogy a show ki volt találva.”

Korábban beszámoltunk róla, hogy két évnyi józanság után egy autó anyósülésén, gint kortyolgatva zárta le a fogadalmát a népszerű magyar előadó, Pyfu, aki a közösségi oldalán kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen nehéz volt józannak maradnia, és hogyan szorult ki a társasági életből az életmódváltása miatt.

 

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